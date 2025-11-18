高市早苗道出安倍憂心！美退將：中國反常行為 逼日本說出真心話

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發北京反彈。美退將蒙哥馬利17日表示，北京行為迫使高市早苗說出前首相安倍晉三等都早已知曉的事實。（中央社）

針對日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的風波，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）17日直言，引爆此次中日爭端的，並非高市早苗改變了日本對台政策，而是「中國過去5年的反常（aberrant）行為，才迫使高市公開說出（前首相）安倍晉三只敢私下承認的擔憂」。

據中央社發自華府的專電，在華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日舉行的一場座談會上，蒙哥馬利透露，已故前首相安倍晉三也曾強烈暗示過同樣的觀點。「安倍私下說過，中國對台灣的攻擊將對日本構成生存威脅。」

蒙哥馬利認為，正是因為中國不斷在經濟和外交上孤立台灣，並對任何友台國家大聲斥責，才迫使高市將此一日本朝野皆知的「事實」公諸於世，即「中國如果成功脅迫台灣，勢必會對日本構成生存威脅」。

北京反應劇烈 因2028窗口正關閉

蒙哥馬利分析，北京之所以對高市的言論反應如此劇烈，是因為「中國覺得2028年的窗口期正在關閉」。在這樣的時間壓力下，一個東北亞主要國家公開表示台灣的未來與自身息息相關，「對中國而言，這無疑是場地震，他們對此毫無準備，難以應付。」

蒙哥馬利也補充，高市的作法確實不符外交常規，「她確實說出了『潛台詞』，犯了地緣政治忌諱。」

中國過度自信 恐導致明日誤判

對於北京是否可能冷靜下來、為局勢降溫，蒙哥馬利表示尚不能完全確定，但他警告：「我們應該清楚，中國當下的過度自信，將導致明天的誤判。」

對於中日之間的緊張關係，以及中國將旅遊警示作為政治工具的作法，美國國務院15日表示，美國致力於維護台海的和平與穩定，反對任何一方片面改變現狀，並支持兩岸對話。

