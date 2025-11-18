為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美對台3.3億美元軍售 中國跳腳：強烈不滿、向美嚴正交涉

    2025/11/18 10:58 即時新聞／綜合報導
    美國川普總統第2任期首度對台軍售，內容涵蓋F-16、C-130和IDF戰機等非標準零附件。（資料照）

    美國已批准一批價值可能達3.3億美元的對台軍售，內容包括戰機零件、備件和維修支援等，是美國總統川普第2任上任以來首次對台軍售，引發中國不滿，嗆向美方提出嚴正交涉。

    綜合中國媒體報導，中國國防部新聞發言人張曉剛針對美對台軍售回應表示，美方嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，「損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」要求美方立即停止武裝台灣，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

    這起軍售案，是美國自2024年12月拜登政府任內最後一次對台軍售以來的首宗新案，美國國防安全合作署發出的一份聲明指出，國務院已經批准台灣請求購買「F-16、C-130和自製防禦戰機（IDF）的非制式零組件、備件與維修零件、耗材及配件，以及維修與返還支援、美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，和其他相關後勤與計畫支援部分」。

