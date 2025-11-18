連神明也敢騙！中國男東京淺草寺「投冥紙」求籤 網轟：報應不遠了

中國男子帶冥紙到日本東京淺草寺求籤。（擷取自X）

東京淺草寺是外國旅客到訪日本時最熱門的寺院之一，但近日一段中國男子「投冥紙求籤」的影片在社群平台瘋傳，引來大批網友痛批其行為不敬、離譜，甚至可能觸法。

社群平台「X」近日瘋傳一段影片，一名中國男子到淺草寺準備求籤時，先對鏡頭說：「日本的籤求不了中國人的幸福，中國人的幸福是靠自己。」同行友人甚至脫口回嗆：「你騙鬼子呢？」接著他竟將中國冥紙投入集金箱，才開始搖籤筒。盒中沙沙作響後，他抽出一張「68號」籤，興奮展示為吉籤，籤詩寫著「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝」。

影片隨即引發批評聲浪，網友紛紛留言「籤文也直說了，如果不自愛自重，現在的好事也只是如夢可疑」、「中國人出國是有參加什麼比賽嗎？比賽誰比較缺德嗎？」、「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」、「用冥幣求自己的運？」、「缺不缺德先擺在一旁，我記得淺草寺的求籤旁邊是有標明要日幣100吧，拿假幣的話已經犯刑法了，可以報警」、「連神明也敢唬弄，報應不遠了！」。

中國男子高調展示自己準備拿來求籤的中國冥紙。（本報合成，擷取自X、微博）

男子抽到第68號吉籤：「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝」。（擷取自X）

