    首頁 > 國際

    川普重申美可能與委總統對話 馬杜羅稱有談話意願

    2025/11/18 10:28 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普17日稱，他可能與委內瑞拉總統馬杜羅進行外交對話。（美聯社）

    美國總統川普17日稱，他可能與委內瑞拉總統馬杜羅進行外交對話。（美聯社）

    美國總統川普17日稱，美國可能與委內瑞拉總統馬杜羅進行外交對話。馬杜羅同日表示，有與美國進行對話的意願。

    根據《美聯社》報導，川普16日就說可能與馬杜羅進行一些討論，17日他再次重申此可能性。他在白宮橢圓形辦公室告訴記者，不排除與馬杜羅進行對話的可能性。

    川普指出，馬杜羅對美國造成了巨大損害，並將馬杜羅與從委內瑞拉進入美國的毒品和移民聯繫起來。川普說「他（馬杜羅）對美國並不友好，所以我們拭目以待。」

    川普迴避有關馬杜羅是否能說服他，使美國撤回軍事威懾行動的問題。川普也沒有排除對委內瑞拉盟友採取軍事行動的可能性。川普稱「我是否希望對墨西哥採取襲擊來打擊毒品犯罪？只要能打擊毒品犯罪，我們什麼都願意做。」

    數小時後馬杜羅稱，願意與川普政府進行對話。

    美國和委內瑞拉總統的言論，加深人們對川普政府下一步將如何對待馬杜羅政府的疑慮。美國近幾日加大委內瑞拉的壓力，預計把據稱由馬杜羅和其他委內瑞拉高級官員領導的販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為恐怖組織。

    另外美國「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）及其護航艦艇抵達加勒比海，讓美國進一步加強在委內瑞拉附近的軍事存在。

