外國客放鳥潮衝擊東京銀座百年老店 台灣夫妻親筆道歉吐原因

日本東京銀座的百年和菓子老店「木挽町よしや」近來因部分外國觀光客預約後未按時取貨，陸續承受營運壓力。店家透過社群吐露困擾，但也說明並非所有外國客人都是如此，尤其一封來自台灣夫婦的道歉信，更讓老闆感受到另一種溫度。

綜合日媒報導，「木挽町よしや」以手工銅鑼燒聞名，可透過到店、電話或LINE預約。然而近期訂單出現外國客人「無故未取」的情況，店家坦言最難承受的是大量訂單遭爽約，尤其小店無法大量生產，一次被取消50、100個真的很吃不消。店家強調，日本人在無法前來時多會提前聯繫，但部分外國旅客常毫無預警缺席。即便如此，多數外國客人仍會準時取貨，不能以偏概全。

老闆中村良章也分享了一件讓他印象深刻的插曲，一對台灣夫妻因語言誤會，以為取貨日是隔日，錯過時間後急忙趕到店裡，還主動附上1萬日圓致歉信，誠懇寫道：「希望不要因此對台灣人產生不信任。」中村認為，這對夫妻真心害怕造成誤會，也證明外國客人並非如部分留言所說「不守信用」。

至於網友建議引進「事前付款系统」以減少放鳥風險，店家坦言海外客人僅占一成，導入成本高，仍在思考可行性。中村強調，不會因此拒絕海外預訂，只希望顧客理解手工小店的限制，「我們只是希望大家遵守約定。」

