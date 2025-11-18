聯合國安理會通過加薩和平計畫 川普：具歷史意義的時刻

聯合國安理會17日投票通過美國起草的加薩20點和平計畫。圖為美國總統川普。（路透）

聯合國安理會17日投票通過美國起草的加薩20點和平計畫，為美國推動加薩走向和平的努力提供國際支持。美國總統川普表示，這將成為聯合國歷史上最重要的批准之一，是一個真正具有歷史意義的時刻。

根據《美聯社》的報導，該提案呼籲設立1個尚未成立的和平委員會作為過渡權力機構，由川普擔任主席。提案還賦予國際穩定部隊廣泛的授權，包括監督邊界和提供安全保障。

請繼續往下閱讀...

一些阿拉伯國家和其他穆斯林國家表示有興趣向國際部隊派遣軍隊，並指出聯合國授權是它們參與的必要條件。

該提案也設想了巴勒斯坦獨立建國的未來可能道路，但沒有給出建立具體時間表或保證，只說在加薩重建取得進展和巴勒斯坦權力機構進行改革之後，巴勒斯坦可能具備實現自決和建國的可信途徑的條件。

俄羅斯曾提出與川普政府對立的提案，但在17日針對川普提案的投票中，俄羅斯與中國一同棄權。哈瑪斯反對該提案，稱該決議未能滿足巴勒斯坦人民的政治和人道需求及權利。

對於提案通過，川普在社群媒體上表示，這將成為聯合國歷史上最重要的批准之一，是一個真正具有歷史意義的時刻。

美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）也指出，該決議代表朝著建立繁榮發展的穩定加薩以及讓以色列安全生活的環境邁出了重要一步。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法