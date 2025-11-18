挺高市早苗？美海軍作戰部長「能理解」：不意外「台灣有事」言論

美國海軍作戰部長柯德爾受訪時稱能理解日本首相立場，對於高市相關言論「不能說對此感到意外」。（美聯社）

日本首相高市早苗日前表示，「台灣有事」可能構成日本憲法中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發中國強烈不滿，接連採取一連串報復行動，兩國關係緊張；不過，美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）此刻訪日，卻稱能理解高市早苗立場，對相關言論「不能說對此感到意外」。

綜合日本媒體報導，美國海軍作戰部長柯德爾訪日，昨（17日）他在東京接受《日經新聞》等媒體採訪時，被詢問到首相高市早苗「台灣有事」相關言論看法，雖然他未直接評論，但他表示對回應內容不感到意外，「我只能說，很難確切地解讀『存亡』意味著什麼」，但「我能理解她對此非常關切的立場」。

報導指出，美國和日本長期在台灣問題上採取「戰略模糊」政策，有觀察家指出，高市早苗的言論可能讓中國更容易解讀日本的意圖；對此，柯德爾強調，「沒有任何言論能讓美軍的戰略發生任何變化。」

海軍作戰部部長是美國海軍軍階最高的軍官，相當於他國海軍司令或海軍參謀長，為上將軍銜，與美國陸軍參謀長平級，同為參謀長聯席會議成員，在行政上隸屬海軍部。柯德爾16日抵達日本，將與日本多位自衛隊高官和政府高層會面，以進一步強化夥伴關係、深化在印太地區的合作。

