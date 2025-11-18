川普首度證實將售沙國48架F-35 對抗伊朗軍事恐攻

17日在2025杜拜航空展上，1架F-35在阿拉伯聯合大公國上空展示性能。（路透）

打破以色列區域軍事優勢

中東軍力平衡恐將迎來鉅變！根據《路透》報導，美國總統川普17日首度親口證實，他計劃批准向沙烏地阿拉伯出售F-35「閃電II」（F-35 Lightning II）匿蹤戰鬥機。此舉不僅是一筆價值數10億美元的鉅額軍售，更將打破以色列在中東地區長期獨享此一先進武器系統的局面，勢必引發區域情勢的連鎖反應。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者發表談話時，明確表示：「我會說，我們將會這麼做。我們會賣F-35。」這番談話發表的前一天，他才剛接待了來訪的沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

《路透》本月稍早曾報導，沙烏地已提出購買多達48架F-35戰機的請求，此案在五角大廈內部已清除關鍵障礙。

這項軍售案若成真，將標誌著美國中東政策的重大轉變。長期以來，華盛頓在對中東地區的武器銷售上，一直遵循確保以色列維持「質的軍事優勢」（Qualitative Military Edge, QME）的原則，亦即保證以色列能獲得比周邊阿拉伯國家更為先進的美製武器。

F-35被認為是全球最先進的戰機，其匿蹤技術能有效規避敵方偵測。以色列操作F-35已近10年，至今仍是中東地區唯一擁有此武器系統的國家。

作為美國武器的最大買家，沙烏地阿拉伯尋求採購F-35已行之有年，旨在現代化其由F-15「鷹式」（F-15 Eagle）、歐洲「龍捲風」（Tornado）與「颱風」（Typhoon）等戰機組成的空軍，並對抗來自伊朗等國的區域威脅。報導指出，沙烏地今年稍早已向川普本人直接提出購買請求。

拜登政府過去也曾考慮將出售F-35，作為促成「沙烏地-以色列關係正常化」大妥協方案的一部分，但相關努力最終陷入停滯。

軍售案仍面臨國會挑戰

儘管川普已表態支持，但此軍售案未來仍可能面臨美國國會的嚴格審查。在2018年沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案後，部分國會議員至今仍對深化與利雅德的軍事合作抱持高度戒心，預計將對此案提出挑戰。

川普證實證實擬售F-35予沙烏地阿拉伯。（路透）

