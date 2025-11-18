改變中東軍事平衡 川普宣布出售沙烏地F-35戰機

美國將出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，川普強調：「我可以肯定地說，我們會出售F-35戰機。」（路透）

沙烏地阿拉伯實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）18日將訪美，預計與美國總統川普討論潛在的F-35戰機採購與共同防禦協議。川普17日表示，他將批准對沙國出售F-35戰機，川普強調：「我可以肯定地說，我們會出售F-35戰機。」

綜合外媒報導，美國此次出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，象徵美國的重大政策轉變，未來有可能改變中東地區軍事平衡，考驗華府維持對於以色列「軍事品質優勢」的定義。

川普17日在白宮被問到美國是否會向沙國出售戰機時，川普肯定地說：「我們會出售F-35戰機，是的，我們會這麼做。」隨後川普也提到，沙烏地阿拉伯一直想要購買這些戰機，同時也一直是「偉大的盟友」，「我們會滿足他們的要求」。

目前以色列駐美大使館並未對川普此決定做出回應，不過有以色列官員向《Axios》表示，以色列方面告訴川普政府，向沙烏地阿拉伯供應F-35戰機時，必須以沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化為前提。

美國此次出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，象徵美國的重大政策轉變。（路透）

