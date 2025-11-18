為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    改變中東軍事平衡 川普宣布出售沙烏地F-35戰機

    2025/11/18 08:15 即時新聞／綜合報導
    美國將出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，川普強調：「我可以肯定地說，我們會出售F-35戰機。」（路透）

    美國將出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，川普強調：「我可以肯定地說，我們會出售F-35戰機。」（路透）

    沙烏地阿拉伯實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）18日將訪美，預計與美國總統川普討論潛在的F-35戰機採購與共同防禦協議。川普17日表示，他將批准對沙國出售F-35戰機，川普強調：「我可以肯定地說，我們會出售F-35戰機。」

    綜合外媒報導，美國此次出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，象徵美國的重大政策轉變，未來有可能改變中東地區軍事平衡，考驗華府維持對於以色列「軍事品質優勢」的定義。

    川普17日在白宮被問到美國是否會向沙國出售戰機時，川普肯定地說：「我們會出售F-35戰機，是的，我們會這麼做。」隨後川普也提到，沙烏地阿拉伯一直想要購買這些戰機，同時也一直是「偉大的盟友」，「我們會滿足他們的要求」。

    目前以色列駐美大使館並未對川普此決定做出回應，不過有以色列官員向《Axios》表示，以色列方面告訴川普政府，向沙烏地阿拉伯供應F-35戰機時，必須以沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化為前提。

    美國此次出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，象徵美國的重大政策轉變。（路透）

    美國此次出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，象徵美國的重大政策轉變。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播