    首頁 > 國際

    提議兩韓軍事會談 南韓總統辦公室：防止偶發性衝突

    2025/11/18 11:03 即時新聞／綜合報導
    南韓總統辦公室發言人姜由楨17日表示，南韓軍方提議舉行軍事會談，用意是防止兩韓發生突發性衝突，緩解軍事緊張。（彭博資料照）

    南韓總統辦公室發言人姜由楨17日發布消息稱，南韓軍方向北韓提議舉行軍事會談、討論軍事分界線（MDL）基準線設定問題，用意是防止兩韓發生突發性衝突，緩解軍事緊張。

    兩韓在1953年7月簽訂停戰協議後，同年8月為標示軍事分界線，以500公尺為間隔設置了1200多個標示牌；但在1973年發生聯合國軍維修標示牌遭北韓軍方槍擊事件後，軍事分界線標示牌就未再進行維護，目前約只剩下200多個。

    韓聯社報導，姜由楨表示，1953年韓戰停戰協議簽署時，設置的軍事分界線標示牌大多已經毀損，致使兩韓在部分地區的分界線位置上存在認知差異。

    這與南韓國防部同天發布的談話內容相呼應。南韓國防部國防政策室長金洪哲17日就「非武裝地區軍事分界線相關會談提案」發表談話，表示北韓軍方在非武裝地區內軍事分界線一帶設置戰術道路及鐵欄杆，並埋設地雷，部分人員在作業過程中越過軍事分界線，多次發生越界入侵南韓情況。

    分析認為，南韓總統辦公室此舉是為了證實軍方發表談話前，已與總統李在明進行充分溝通，進而為會談邀請「增添分量」；另有觀點認為，南韓國防部的提議同時是旨在恢復、保持兩韓溝通渠道的舉措。

