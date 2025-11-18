為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蘇格蘭台灣影展　部分場次完售、觀眾意猶未盡

    2025/11/18 03:15 中央社

    2025年蘇格蘭台灣影展（TFFS）目前正在蘇格蘭第一大城格拉斯哥（Glasgow）熱烈舉行，部分場次達成完售佳績。有觀眾在問卷調查表示，意猶未盡，希望未來有更多類似活動在蘇格蘭舉辦。

    TFFS（Taiwan Film Festival in Scotland）4至19日在格拉斯哥電影院（GFT）及當代藝術中心（CCA）等具指標意義場館舉行，獲駐英國代表處文化組支持，以親密家庭紐帶（Intimate Familial Bonds）、歷史與跨文化傳承（Historical and Trans-cultural Legacies）及跨越邊界的聲音（Voices Transcend the Boundaries）等3大單元，放映12部長片。

    此外，影展策劃「台灣短片」單元，精選6部短片。影展總計以13個放映場次，向英國電影愛好者推介18部來自台灣的長、短片作品，類型橫跨紀錄片、動畫、實驗電影、劇情長片。

    影展由今年入圍8個金馬獎獎項、潘客印執導的劇情片「我家的事」開幕，並由獲2024年坎城影展金攝影機獎特別提及、由曾威量和尹又巧的劇情長片「白衣蒼狗」閉幕。片單中，總計有6部影片為歐洲首映、10部為英國首映、2部為蘇格蘭首映，選映作品以台灣當代電影為主。

    TFFS策展人、旅居英國的呂俊葳說，除了促進與蘇格蘭的文化交流，影展也展現台灣電影對多項跨國議題的獨特觀點，因此不僅是「向內看」台灣，更是觸及台灣如何「往外看」世界，呈現「內」與「外」的視覺連結。

    另一方面，選映作品展現個人與集體的記憶交織，或許可與來自世界不同角落的觀眾產生共鳴。

    影展規劃多場導讀及影人線上答問。在台灣取景、男星鳳小岳主演的台灣與瑞士合作劇情片「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）也在影展期間放映，該片瑞士籍導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）則親臨格拉斯哥，與觀眾對話。

    文化部駐英國代表處文化組表示，期待透過蘇格蘭台灣影展的舉辦，將多元的台灣電影內容推介給在地觀眾，並擴大觀眾基礎。

    除了蘇格蘭台灣影展，今年稍早在英國還有英國電影協會（BFI）、倫敦獨立戲院「花園電影院」（The Garden Cinema）舉行的台灣電影系列放映活動，具相互串聯、相輔相成的效果。（編輯：陳彥鈞/嚴思(示其)）1141118

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播