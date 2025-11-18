參觀倫敦古蹟須通過中國警衛安檢 英國會議員批政府可悲

中國在2018年以2.55億英鎊購入位於倫敦塔附近的皇家鑄幣廠舊址，準備興建新的大使館，引發國安疑慮。（路透檔案照）

中國申請在英國倫敦興建超級大使館，引發國安疑慮。英國「每日郵報」（Daily Mail）16日披露，中國國安人員將獲准在倫敦金融城中心的1座天主教熙篤會（Cistercian Abbey）修道院遺址前，檢查民眾護照，再次引發爭議。

據報導，中國安全人員將對想參觀西元1350年英王愛德華3世捐贈給倫敦的聖瑪麗格雷斯修道院（St Mary Graces）遺跡的遊客，進行類似機場的安檢。

這項計畫已獲英國外交部與內政部官員批准，因為這座文化遺址位於中國擬議興建的超級大使館預定地範圍內。未來無論英國或外國遊客，要參觀這處古蹟都必須通過中國安全人員檢查。

中國在2018年以2.55億英鎊購入位於倫敦塔附近的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，準備興建新的大使館。該預定建築面積達2萬平方公尺，相當於48座標準籃球場，一旦計畫獲准，將成為歐洲最大的使館。

中國申建新使館遭到英國情報機關強烈反對，因為其地點、規模與設計，尤其是鄰近倫敦金融城各大金融機構的光纖通訊電纜，引發國家安全疑慮。由於申請案受到高度關注，至今已兩度延後批准。

關於中國新使館的決定，將於12月10日出爐。外界質疑，現任首相施凱爾（Keir Starmer）已與北京達成秘密協議，準備批准這項計畫。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）指出，就法律層面而言，愛德華3世創建的機構遺址將等於位於中國境內，任何批評北京當局者前往參觀都不安全。

英國保守黨前黨魁、國會下議院議員史密斯（Iain Duncan Smith）說，這又是工黨政府向中國的賄賂、勒索與霸凌屈服的案例之一，「這是一種令人作嘔的讓步，暴露出這個曾經驕傲的國家，如今對中國採取的卑屈且可悲的態度。」

在施凱爾領導的工黨去年贏得大選後，北京重新啟動該建案的規劃程序，中國國家主席習近平甚至在財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）今年1月訪問中國商討貿易協議時，直接向她提及此事。

批評者指控，里夫斯為了填補公共財政中300億英鎊的缺口，而犧牲國家安全。

