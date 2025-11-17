為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本駐中使館發布對策 提醒日籍公民在中國注意安全

    2025/11/17 23:55 中央社
    日本駐中國大使館今天向中國境內的日本公民發布「安全對策」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕。（圖擷自在中国日本国大使館官網）

    日本駐中國大使館今天向中國境內的日本公民發布「安全對策」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕。（圖擷自在中国日本国大使館官網）

    日本首相高市早苗「台灣有事」說持續發酵。日本駐中國大使館今天向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

    這項以日文發布的「安全對策」表示，鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，館方特別向中國境內的日本公民提供額外的安全須知。

    文中指出，日本公民在中國境內應盡一切努力確保自身安全，盡量結伴同行。如果帶著兒童出門，更要務必格外小心。

    這項「安全對策」還提醒日本公民在中國境內要尊重在地風俗，與當地人溝通時應注意言行舉止；並注意周圍環境，盡可能避開人潮密集的公共場所及其他日本人經常出入的區域；若發現任何可疑人物或團體，不要靠近並立即離開。

    這項對策還附上電子版「安全指南」及日本駐中國大使館的緊急聯絡資訊，並強調即使是在非上班時間及休假日也將提供服務。

    中國外交部及文旅部先後於14日及16日公開提醒中國公民近期避免前往日本，而已在日本的中國公民則應注意安全。中國外交部並宣稱，「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化」。

