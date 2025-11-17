為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國川航等航空取消部分日本航班 姐妹市訪問喊停

    2025/11/17 23:04 中央社
    日本首相高市早苗「台灣有事」說法引發中國不滿，除警告中國人不要前往日本旅遊留學，今天多家航空公司的往返班機也陸續出現取消航班的消息。（彭博）

    中國持續升高對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應。四川航空今天通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3月28日間成都─札幌航線所有航班。而春秋航空、九元航空也被中國民眾發現取消了廣州往返大阪等航班。

    另據共同社報導，中國江蘇省徐州市15日以電子郵件通知日本愛知縣半田市，取消徐州市代表團原定訪問半田市的計畫，理由是「有重要公務」。徐州市與半田市有姐妹市關係。

    綜合極目新聞報導及中國網路訊息，四川航空今天以日文通知與其有合作關係的日本業者，取消2026年1月1日至3月28日間成都─札幌航線所有航班。持票人若更改航班，可免收1次的更改手續費，且不限機票類型。

    四川航空官方客服並向極目新聞確認，該公司成都─札幌航線「確因公司計劃原因」而取消航班。

    根據報導，春秋航空有多個往來日本的航線，在系統上顯示了「航班取消」的字樣，其中包括較熱門的廣州─大阪航線。春秋航空官方客服表示，航班取消係「公司計劃原因」所致。

    春秋航空有關負責主管則說，目前取消的航班是根據先前的計劃而取消。至於日後日本航班是否會減少或取消，正密切跟蹤和評估旅客的退票及改票情況，再視情況而定。

    報導引述多名中國網友反映，先前預定的今年12月21日大阪飛往廣州、2026年2月22日從廣州飛往大阪的航班，因「公共安全原因」被取消。

    九元航空公司公關部經理對此回應，目前確實有部分日本航線因「公共安全原因」取消。

    至於徐州市代表團取消對半田市的訪問行程，共同社報導提到，徐州市代表團共6人原定18日拜訪半田市長久世孝宏，並參觀農業設施等地點，如今已經取消。

    報導提到，徐州市方面發布的郵件中，並沒有提到任何與高市早苗「台灣有事」發言及中國官方提醒公民暫勿赴日有關的內容，也沒有提到何時會恢復訪問。

    根據報導，徐州市與半田市於1993年締結為姐妹市，兩市曾在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，展開互贈口罩等交流活動。

