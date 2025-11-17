為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄羅斯打壓異議人士 前總理遭列入黑名單

    2025/11/17 22:22 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯金融監管機構近期將前總理卡西亞諾夫（見圖）與著名經濟學家古里耶夫列入黑名單。（法新社）

    俄羅斯金融監管機構近期將前總理卡西亞諾夫（見圖）與著名經濟學家古里耶夫列入黑名單。（法新社）

    俄羅斯金融監管機構近期把前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）與著名經濟學家古里耶夫（Sergei Guriev）列入「極端分子與恐怖分子」名單，此舉被解讀為俄國政府打壓異議人士的最新舉措。

    《路透》報導，俄羅斯聯邦金融監測局（Rosfinmonitoring）名義上的職責是防止洗錢及阻斷恐怖組織金流，因此有權凍結黑名單人士的銀行帳戶，而卡西亞諾夫與古里耶夫2人的姓名近期被列入黑名單。

    卡西亞諾夫曾與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）共事，他在2000到2004年期間擔任總理，當時也是普廷首個總統任期。

    2004年2月去職後，卡西亞諾夫轉變立場，開始反對克里姆林宮；他在2022年離開俄國，並批評俄國入侵烏克蘭的行為。2023年11月，俄國政府將卡西亞諾夫認定為「外國代理人」。

    古里耶夫是前歐洲復興開發銀行（EBRD）首席經濟學家，目前的身分是倫敦商學院（London Business School）院長。

    在上個月發表的一篇文章中，古里耶夫呼籲西方國家加強制裁俄羅斯、提供烏克蘭先進武器以及設法促使俄羅斯人才出走。

    卡西亞諾夫（左）曾與俄羅斯總統普廷（右）共事。（法新社）

    卡西亞諾夫（左）曾與俄羅斯總統普廷（右）共事。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播