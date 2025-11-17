俄羅斯打壓異議人士 前總理遭列入黑名單

俄羅斯金融監管機構近期將前總理卡西亞諾夫（見圖）與著名經濟學家古里耶夫列入黑名單。（法新社）

俄羅斯金融監管機構近期把前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）與著名經濟學家古里耶夫（Sergei Guriev）列入「極端分子與恐怖分子」名單，此舉被解讀為俄國政府打壓異議人士的最新舉措。

《路透》報導，俄羅斯聯邦金融監測局（Rosfinmonitoring）名義上的職責是防止洗錢及阻斷恐怖組織金流，因此有權凍結黑名單人士的銀行帳戶，而卡西亞諾夫與古里耶夫2人的姓名近期被列入黑名單。

卡西亞諾夫曾與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）共事，他在2000到2004年期間擔任總理，當時也是普廷首個總統任期。

2004年2月去職後，卡西亞諾夫轉變立場，開始反對克里姆林宮；他在2022年離開俄國，並批評俄國入侵烏克蘭的行為。2023年11月，俄國政府將卡西亞諾夫認定為「外國代理人」。

古里耶夫是前歐洲復興開發銀行（EBRD）首席經濟學家，目前的身分是倫敦商學院（London Business School）院長。

在上個月發表的一篇文章中，古里耶夫呼籲西方國家加強制裁俄羅斯、提供烏克蘭先進武器以及設法促使俄羅斯人才出走。

卡西亞諾夫（左）曾與俄羅斯總統普廷（右）共事。（法新社）

