再對雙普二會釋善意 莫斯科：盼望準備齊全後盡快舉行

美國總統川普與俄羅斯總統普廷原先預計在布達佩斯進行的雙普二會目前仍無下文。莫斯科始終表示持續為會議進行準備，保持兩位領導人會晤彈性。根據路透報導，克里姆林宮17日進一步表明，期盼雙普二會能夠在準備齊全的條件下盡快舉行。

被問及莫斯科是否錯失雙普二會機會，或是可能在何種條件下進行？發言人佩斯科夫表示，目前難以預料所需具備的條件會在何時浮現，「儘管如此，我們當然盼望這些條件會盡快出現。」他提到，為了使峰會具有建設性，美俄皆同意需要深度準備，「因此，待準備工作完成且舉行峰會的條件到位，我們便希望能夠實現。」

對於與普廷的互動，川普先前直言每當兩人談話過程總是感覺良好，後續卻沒有對和平進程和展場局勢起到作用，並以「不願浪費時間」說明川普二會擱置理由。

至於川普16日稱共和黨議員正擬定對與俄羅斯交易國家的制裁法案，佩斯科夫說，「我們靜待觀察這項法案的進展和細節。當然會以極度負面的觀點看待此事。」

