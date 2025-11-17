為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本印尼2+2會談強化防衛合作 促進自由開放印太

    2025/11/17 20:43 駐日特派員林翠儀／東京17日報導
    日本和印尼今天（17日）在東京舉行外長、防長2加2會談，日本外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎及印尼外交部長蘇吉歐諾、國防部長夏弗里出席。（美聯社）

    日本和印尼今天（17日）在東京舉行外長、防長2加2會談，日本外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎及印尼外交部長蘇吉歐諾、國防部長夏弗里出席。（美聯社）

    日本和印尼今天在東京舉行外長、防長2加2會談，鑑於中國在東海和南海持續採取脅迫行為，雙方確認「遵守國際法的重要性」，同意共同努力促進「自由且開放的印度太平洋」；並在擴大海洋安全保障領域合作、強化兩國防衛當局高層交流，以及推動包括聯合訓練在內的隊間交流等方面達成共識。

    這是日本和印尼繼2021年3月以來第三次舉行的2加2會談，日本外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎及印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）、國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）出席。

    日本在2023年9月將和印尼關係提升為「全面．戰略夥伴關係」，但印尼長期奉行「不選邊的全方位外交」，與中國、俄羅斯仍保持緊密關係。日本希望透過會談，深化與印尼的安保合作，以牽制中國。

    小泉在會後的聯合記者會上強調，日本和印尼的安全保障合作，有助於整個地區的和平、穩定與繁榮；蘇吉歐諾則表示，希望兩國進一步強化防衛合作。據稱，雙方也討論了東海與南海局勢。

    會談前，雙方的防長會談中，同意儘早啟動次長級會談，以及由日本統合幕僚長與印尼國軍司令官參與的高層對話。雙方也確認，為進一步加強運用層面的合作，兩國防衛當局將討論軍事情報保護的方式等議題。

    日本方面也期待透過防衛裝備出口，深化與印尼的關係，小泉今天邀請夏弗里前往海上自衛隊橫須賀基地，參觀日本最新型的「最上級」護衛艦，以及「大鯨級」潛艦等船艦。日本富士新聞網報導，印尼對於中國在南海持續進行片面改變現狀行為保持高度警戒，對於引進日本海自的護衛艦、潛艦等裝備有強烈興趣。

    小泉在本月初前往馬來西亞出席東協（ASEAN）擴大防長會議時曾透露，有數個國家對包含潛艦在內的日本防衛裝備表示興趣，未來將展開協議。他還指出，「如果日本不移轉防衛裝備，其他國家就會來賣。」

    報導指出，夏弗里視察自衛隊時提出了大量問題，小泉表示，雙方進行了十分深入的討論，他說「反應還不錯」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播