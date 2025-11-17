日本印尼2+2會談強化防衛合作 促進自由開放印太

日本和印尼今天（17日）在東京舉行外長、防長2加2會談，日本外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎及印尼外交部長蘇吉歐諾、國防部長夏弗里出席。（美聯社）

日本和印尼今天在東京舉行外長、防長2加2會談，鑑於中國在東海和南海持續採取脅迫行為，雙方確認「遵守國際法的重要性」，同意共同努力促進「自由且開放的印度太平洋」；並在擴大海洋安全保障領域合作、強化兩國防衛當局高層交流，以及推動包括聯合訓練在內的隊間交流等方面達成共識。

這是日本和印尼繼2021年3月以來第三次舉行的2加2會談，日本外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎及印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）、國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）出席。

日本在2023年9月將和印尼關係提升為「全面．戰略夥伴關係」，但印尼長期奉行「不選邊的全方位外交」，與中國、俄羅斯仍保持緊密關係。日本希望透過會談，深化與印尼的安保合作，以牽制中國。

小泉在會後的聯合記者會上強調，日本和印尼的安全保障合作，有助於整個地區的和平、穩定與繁榮；蘇吉歐諾則表示，希望兩國進一步強化防衛合作。據稱，雙方也討論了東海與南海局勢。

會談前，雙方的防長會談中，同意儘早啟動次長級會談，以及由日本統合幕僚長與印尼國軍司令官參與的高層對話。雙方也確認，為進一步加強運用層面的合作，兩國防衛當局將討論軍事情報保護的方式等議題。

日本方面也期待透過防衛裝備出口，深化與印尼的關係，小泉今天邀請夏弗里前往海上自衛隊橫須賀基地，參觀日本最新型的「最上級」護衛艦，以及「大鯨級」潛艦等船艦。日本富士新聞網報導，印尼對於中國在南海持續進行片面改變現狀行為保持高度警戒，對於引進日本海自的護衛艦、潛艦等裝備有強烈興趣。

小泉在本月初前往馬來西亞出席東協（ASEAN）擴大防長會議時曾透露，有數個國家對包含潛艦在內的日本防衛裝備表示興趣，未來將展開協議。他還指出，「如果日本不移轉防衛裝備，其他國家就會來賣。」

報導指出，夏弗里視察自衛隊時提出了大量問題，小泉表示，雙方進行了十分深入的討論，他說「反應還不錯」。

