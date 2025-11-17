為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    厄瓜多大毒梟假死潛逃西班牙 躲4年仍被活逮

    2025/11/17 20:29 即時新聞／綜合報導
    厄瓜多通緝多年的毒梟賈瓦利亞（Wilmer Chavarria，綽號「Pipo」）上週日在西班牙落網。（法新社）

    厄瓜多通緝多年的毒梟賈瓦利亞（Wilmer Chavarria，綽號「Pipo」）上週日在西班牙落網。（法新社）

    厄瓜多通緝多年的毒梟賈瓦利亞（Wilmer Chavarria，綽號「Pipo」）上週日在西班牙落網。4年前，他偽造死亡並逃往歐洲，但期間仍涉嫌操控龐大的毒品集團涉及暗殺、毒品走私等犯罪行動。此次逮捕凸顯國際合作在打擊跨國犯罪的重要性。

    綜合外媒報導，西班牙國家警察在X發布消息，賈瓦利亞於馬拉加被西班牙與厄瓜多警方聯合逮捕。警方釋出的畫面顯示，他身穿黑綠色運動服，在兩名警員押送下上警車。賈瓦利亞長期領導的「洛斯洛博斯」毒品集團約有8000名成員，並與墨西哥哈利斯科新生代集團合作，在厄瓜多策動政治暗殺。

    厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）指出，賈瓦利亞在2021年假稱死於新冠肺炎，並改名換姓潛逃至西班牙，但期間仍遠程操控毒品走私、下令暗殺及管理非法採礦等犯罪行動。對於此次行動的成功，諾波亞感謝兩國警方的合作，並強調國際合作對打擊跨國犯罪不可或缺。

    賈瓦利亞被逮捕之際，厄瓜多公民正投票否決外國在境內設立軍事基地的提案。諾波亞曾表示，開放外國軍事合作將有助於加強與美國等國聯手打擊毒品集團。近年來，厄瓜多治安惡化，毒品集團甚至對總統候選人、地方官員及記者發動攻擊，以爭奪重要毒品運輸港口。諾波亞強調「國際合作是摧毀這些跨國犯罪網絡的唯一途徑」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

