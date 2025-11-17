為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    越南人行道大量蚯蚓爬出曬死！ 學者：恐是環境警訊

    2025/11/17 22:03 即時新聞／綜合報導
    越南廣義省驚見數千隻蚯蚓曬死於人行道，令當地居民感到擔憂。示意圖。（法新社）

    越南廣義省（Quang Ngai）錦城坊地區人行道近期出現成千上萬條在烈日下被曬死的蚯蚓，這一奇異現象令當地居民既好奇疑惑又憂心。

    根據越媒《青年報》報導，11月14日凌晨，廣義省錦城坊富美城區的居民看到成千上萬條蚯蚓密密麻麻地蜷縮成一團，乾枯而死，令當地住戶感到一陣寒意。

    附近的居民說：「我在這裡住了幾十年，但從未見過這樣的景象。這讓我毛骨悚然。已經很多天沒下雨了，土地也沒有淹，所以蚯蚓突然全部爬出來，讓人更加困惑。」

    部分目擊居民還透露，蚯蚓早在13日晚上就開始活動。當路燈剛亮時，牠們便從草地爬向道路邊緣，成群結隊地滾到一起，最後集中在富美都市區正門口附近的一片數百平方公尺的大草坪邊緣，並沿著草坪形成一道道彎曲鋸齒狀般如「黑色痕跡的長條形狀」。最後只剩部分蚯蚓微弱蠕動，但大多數已在日曬下硬化乾死。

    另一位居民擔憂地說：「我不知道地下發生了什麼事。這麼多蚯蚓死了，肯定是這片土地出了問題。」

    廣義省自然與環境保護協會常務副會長黎氏美蝶（Lê Thị Mỹ Diệp）在接受《青年報》線上採訪時表示，蚯蚓聚集並爬到地表的現象可能是由多種原因造成的，例如暴雨導致土壤缺氧、長期積水、地震或污染導致土壤性質改變等。

    她還點出，蚯蚓對環境變化非常敏感，尤其是土壤的酸鹼度和氧氣含量。

    她也建議地方當局在現象發生區域周圍採集土壤和水樣，用於評估pH值、有機物、重金屬或其他污染物，「如果蚯蚓數量異常增多，甚至大量死亡，這可能預示著土壤品質正在惡化。人們應該向相關機構報告，以便進行檢測，確保安全。」

