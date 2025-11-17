川普對俄態度大轉彎！ 首度表態支持制裁俄貿易夥伴 劍指中國、印度

美國總統川普16日晚間在佛州棕櫚灘國際機場，準備登上空軍一號返回白宮前，向媒體發表談話。（美聯社）

美國總統川普對俄羅斯的態度出現重大轉變。根據《彭博》報導，川普16日首度明確表態，他支持國會共和黨人正在推動的一項法案，該法案旨在制裁與俄羅斯有商業往來的國家。川普更直言，此法案的目標，將是中國與印度等俄羅斯能源的主要買家。

支持課徵500%懲罰性關稅

川普在佛州返回白宮前向記者表示：「共和黨人正在提出一項非常嚴厲的制裁法案，針對任何與俄羅斯有商業往來的國家。」他並補充說，這樣的立法「我沒問題」（okay with me），這是他迄今為止對此類措施最強烈的支持表態。

該法案由鷹派參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）長期倡導，將授權川普對那些購買俄羅斯能源產品、且未積極支持烏克蘭的國家，課徵高達500%的懲罰性關稅。川普在談話中還提及：「我們可能也會把伊朗加進去。」

川普政府第二任期以來，一直對因俄烏戰爭而制裁俄羅斯的相關立法持保留態度，主因是川普試圖扮演調停者，將俄羅斯總統普廷帶回與烏克蘭總統澤倫斯基的談判桌上。

然而，在近期的阿拉斯加「川普會」上，川普未能成功說服普廷在烏克蘭問題上讓步，導致美俄關係再度陷入僵局。此後，川普對俄態度明顯轉趨強硬，不僅取消了原定在匈牙利布達佩斯與普廷的會面，更在上月宣布對俄羅斯兩大石油企業實施制裁。

對於美方可能祭出的新制裁，中國外交部發言人毛寧17日在例行記者會上回應稱，中方一貫反對「沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁」。

與此同時，烏俄戰事仍在持續。在近4年的戰爭後，普廷並未顯露出任何放鬆軍事行動的跡象。烏克蘭正日益加強對俄羅斯石油設施的打擊，而俄羅斯則持續對烏克蘭發動猛烈空襲，並正全力試圖攻佔烏東鐵路樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

