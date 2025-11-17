北韓士兵越界鋪路埋雷 南韓鳴槍示警罕見提議軍事會談

南韓士兵在兩韓邊境非軍事區（DMZ）執行任務的資料照。南韓國防部17日證實，因應北韓士兵近期多次越界，南韓軍隊已數度鳴槍示警。（法新社）

朝鮮半島軍事緊張情勢升高。根據法新社報導，南韓國防部罕見地主動提議與北韓舉行軍事會談；此舉的背景是，北韓士兵近期在兩韓邊境非軍事區（DMZ）內進行作業時，已多次越過軍事分界線（MDL），迫使南韓軍隊數度鳴槍示警。

南韓國防部政策室長金洪哲（音）在新聞簡報會上表示：「為防止意外衝突並緩解軍事緊張，我軍正式提議，雙方舉行兩韓軍事會談，討論確立軍事分界線明確參考線的問題。」他說，希望北韓能對此旨在降低緊張、恢復軍事互信的提議，做出正面且迅速的回應。

金洪哲在聲明中說明了提議的背景。他指出，北韓軍人近期在非軍事區的軍事分界線一帶，進行「鋪設戰術道路、設置鐵柵欄並埋設地雷」等活動，在此過程中，已「頻繁發生」部分人員越過分界線的情況。

南韓軍方認為，北韓之所以頻繁越界，部分原因可能是由於許多根據1953年「韓戰停戰協定」設立的軍事分界線標記，已經遺失或損壞。

面對北韓士兵的越界行為，南韓軍方已採取回應措施。國防部表示，南韓軍隊已按照作戰流程，對越界人員進行了「警告廣播」，或直接「開火示警」，以此驅離對方人員。

然而，這些近距離的對峙與警告射擊，已導致非軍事區內的緊張局勢加劇。南韓方面擔憂，若此情況持續，兩韓之間存在發生「意外軍事衝突的可能性」。

法新社分析，此次軍事會談的提議，被視為南韓總統李在明上任後，對北韓政策轉向的一部分。相較於其前任、保守派總統尹錫悅的強硬路線，李在明採取了多項旨在緩解與擁核鄰國軍事緊張的措施，包括移除邊境的政治宣傳擴音器，以及禁止向北韓空飄反平壤傳單。

然而，平壤至今對李在明的所有對話提議均未做出任何回應。兩韓上一次舉行將軍級軍事會談，是在2018年。

