為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普政府掃蕩夏洛特非法移民 首日逮捕81人

    2025/11/17 19:52 中央社
    美國聯邦探員在北卡羅來納州夏洛特逮捕至少81名非法移民，這項逮捕行動引發許多民眾抗議。（法新社）

    美國聯邦探員在北卡羅來納州夏洛特逮捕至少81名非法移民，這項逮捕行動引發許多民眾抗議。（法新社）

    一名高階指揮官今天說，聯邦探員在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）逮捕至少81名非法移民。這顯示美國總統川普政府大規模驅逐移民行動急遽升高。

    路透社報導，美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）官員博維諾（Gregory Bovino）本週率隊抵達夏洛特，他過去曾主導洛杉磯及芝加哥的移民掃蕩行動。

    博維諾今天清晨在社群媒體表示，聯邦探員於昨天、也就是在夏洛特行動首日，在大約5小時內於北卡羅來納州完成逮捕行動。他寫道，許多被捕者具有「重大犯罪及移民前科」。

    邊境巡邏隊及移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）今天都沒有立即回應置評請求。負責監督這兩個單位的美國國土安全部（Department of Homeland Security）也未回應置評請求。

    大規模驅逐以及嚴格執行移民法，是美國總統川普（Donald Trump）國內政策主軸之一。自從共和黨籍的川普1月上任以來，聯邦移民探員已在多座多由民主黨執政的城市及較為保守的鄉村地區發動多次突襲。

    這些行動引發受影響城市大規模抗議，民眾常在移民探員試圖逮捕涉嫌非法居留的民眾時當面抗議。移民權益團體及其他人士則指控政府，突襲行動中非法拘留了大量奉公守法的公民。

    民主黨籍的北卡羅來納州州長史坦（Josh Stein）今天深夜在社群媒體影片中表示，未具合法身分及有暴力犯罪前科者理應被遣返，同時強調「每個人都希望社區安全，但太多聯邦探員在夏洛特的行徑卻適得其反」。

    史坦說：「我們看到蒙面、全副武裝、身著準軍事制服的探員，開著沒有標誌的車輛，僅憑膚色鎖定美國公民，進行種族定性，甚至隨機在停車場及人行道上攔查民眾。」

    他表示：「他們甚至追查正在前院裝飾耶誕樹的園藝工人，還闖入教堂和商店逮人。這無助於提升安全，只會製造恐懼並分化我們的社區。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播