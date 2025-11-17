中國反擊高市早苗無力 議員岡田克也質詢爭議反被批洩露日本安全底牌

日本首相高市早苗。（路透）

日本首相高市早苗在國會答詢提到「台灣有事」的議題，中國在該發言3天後突然提高對日抗議力道，由於高市內閣的支持率從上任至今仍居高不下，讓中國的反擊顯得無力與無理，反而是引發事端的立憲民主黨眾議員岡田克也成為千夫所指的「始作俑者」，包括他長年來與中共高幹的定期會面，都被網友一一掀了出來。

岡田本月7日在眾院預算委員會，就「存亡危機事態」的認定條件和範圍等問題，對首相高市早苗進行質詢，岡田指出，高市首相在去年自民黨總裁選中，曾以「中國對台灣的海上封鎖」作為可能的存立危機事態案例，並多次要求首相具體說明「哪些情況會適用」。高市回答，若為解除台灣的海上封鎖，美軍前來支援，則可能涉及某種武力行使，並表示「如果是使用戰艦等伴隨武力行使的情況，無論如何都可能成為存立危機事態。」

請繼續往下閱讀...

高市的答詢被認為是歷任首相中最為明確的表態，雖有在野黨議員要求高市撤回發言，但日本政府以高市首相根據日本既有法律答辯，日本的立場沒有改變，所以沒有撤回的必要。

立憲黨議員在國會就個案執拗地逼問高市，但會後又批判高市說得太明確，引發日中不必要的對立。尤其在中國祭出執復措施後，以往可能會有主流媒體跟進批判帶風向，但這次的情況卻有點不同。

日本讀賣新聞在13日發表社論，標題為「存立危機事態 不要以安全保障來玩弄政局」，質疑立憲黨在強迫回答後，又反過來要求撤回，到底目的何在？即使只是為了製造批評材料，也絕不可以將安全保障政策當作政局工具。讀賣認為，如果政府過度明確地公開判斷基準與程序，等同將底牌攤給對手看，只會有利於對方。

前眾議員杉村太藏在16日的TBS電視政論節目中更公開質疑岡田質詢的用意，杉村表示，作為自衛隊的最高指揮官，什麼狀況下會進行武力行使，這是提問者與回答者都必須審慎面對的問題。但是同時，提問的一方也有問題。詢問「在什麼情況下會動武」，對敵國間諜來說，是最想得到的情報。

他進一步指出，曾任副首相、外相的岡田，竟然特地在全世界都在觀看的國會預算委員會上追問這種問題，到底是誰能從中獲利？提出這種問題的意圖究竟是什麼？

前航空幕僚長田母神俊雄日前也在X發文指出「在野黨議員一直問這個算不算、那個又算不算，細部逐一要求首相說明他的判斷。這種事情不應該在國會討論。那是把日本的底牌攤開給中國看，是愚蠢的行為。」

岡田在民主黨執政時期曾經擔任過副首相和外相的職務，2010年9月中國漁船在尖閣諸島惡意衝撞日本海保船，日方雖以嫌疑妨礙公務罪逮捕中國漁船的船長，但民主黨政府屈服於中方的壓力，最後以放人了事，而且還禁止海保公布撞船時的側錄影像，當時岡田擔任外相職務。

岡田出身於三重縣的商人家庭，家族企業中有大型跨國零售集團「永旺」（AEON），永旺在中國展店的大型商場超過20家，與中國關係極為密切。

岡田今年3月訪問中國，與時任中共中央對外聯絡部長劉建超會談，產經新聞報導，當時劉建超提及前首相安倍晉三說的「台灣有事就是日本有事」，要求日本不要介入台灣問題。報導中還提到，岡田去年8月訪中時，還代表立憲黨與中國共產黨簽署了政黨間的交流合作備忘錄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法