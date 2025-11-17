為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗表態「台灣有事」挺台 中國外交部：G20峰會李強拒見

    2025/11/17 15:46 編譯陳成良／綜合報導
    中國國務院總理李強。（歐新社資料照）

    中國國務院總理李強。（歐新社資料照）

    因日本首相高市早苗日前就「台灣有事」的表態，中日緊張關係持續升級，北京現已關閉高層對話大門。根據《路透》日報導，中國外交部發言人毛寧17日在例行記者會上明確表示，中國國務院總理李強「沒有計畫」在本週末於南非舉行的二十國集團（G20）領袖峰會場邊，與日本首相高市早苗舉行會談。

    毛寧在記者會上措辭強硬地指出，日本首相高市早苗關於台灣的評論，「已嚴重損害了中日關係的政治基礎」。她並要求日方應「收回其錯誤言論」。

    中國外交部另一份聲明也強調，對於高市早苗的「錯誤」涉台言論，中方「已經、也將繼續」向日方提出交涉，凸顯其在此議題上毫不退讓的強硬立場。

    整起事件的導火線，源於日本首相高市早苗本月初在國會的發言。她當時表示，若中國攻擊民主台灣，其情勢可能引發日本的軍事回應。此番言論被視為日本政府對台海安全協防立場的進一步明確化，隨即觸動北京敏感神經。

    在宣布「G20拒見」之前，中國已發動多波報復行動。中國駐大阪總領事曾發文嗆聲要「斬首」高市，引發日本外務省強烈抗議。隨後，中國外交部更罕見地發布赴日旅遊警示。上週，中國海警船駛入釣魚台海域，解放軍也宣布在黃海進行實彈演習，將施壓層級從外交擴大至準軍事與軍事領域。

    《彭博》報導，與中國官媒央視有關的社群帳號「玉淵譚天」上週末發布評論，警告北京準備採取的報復措施，可能包括實施制裁、暫停經濟、外交與軍事聯繫，以及限制貿易等。《解放軍報》隨後也刊登學者文章，警告若日本軍事介入台灣海峽，「整個國家將冒著成為戰場的風險」。

    彭博經濟學家韋爾奇（Jennifer Welch）分析，北京此舉意在對任期剛開始的高市早苗「立規矩」，並嚇阻其他國家發表類似言論。

