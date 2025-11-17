為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度12歲女童遲到 挨罰100次仰臥起坐背部劇痛慘死

    2025/11/17 17:03 即時新聞／綜合報導
    印度12歲女童因被迫背書包做100下仰臥起坐後不幸身亡，引發社會譁然。示意圖。（美聯社）

    印度12歲女童因被迫背書包做100下仰臥起坐後不幸身亡，引發社會譁然。示意圖。（美聯社）

    印度傳出一起校園體罰釀禍事件。一名12歲女童因上課遲到，被老師要求背著書包完成100下仰臥起坐，事後她背部感到劇烈疼痛，由於症狀不斷惡化，最終在送醫急救中仍傷重不治身亡。消息曝光後，當地家長與社區輿論群起譴責，要求校方與教育部門徹查責任。

    綜合外媒報導，馬哈拉什特拉邦瓦賽地區一名就讀6年級的女學生貢德（Kajal Gond），本月8日與多名同學上課遲到，被老師要求集體背著書包做100下仰臥起坐作為懲罰。體罰結束後，貢德開始出現明顯的背部疼痛。

    貢德返家後背部症狀逐漸惡化，家屬發現異狀後立刻將她送往醫院急救，之後轉至孟買醫院治療，但病情始終未能改善，最終在搶救中仍不幸身亡。家屬悲憤指控，過度體罰就是奪走孩子性命的元凶，父親蘇尼爾（Sunil Gond）痛心說，女兒當時痛得不停哭泣，哭訴「背完全動不了」，他強調「任何孩子都不應該為遲到而遭受這樣的懲罰」。

    事件曝光後，迅速引發社會強烈反彈。區域政黨「馬哈拉什特拉重建軍」宣布，學校將暫時停課，直到相關人員被正式起訴為止；發言人卡達姆（Rajesh Kadam）強調說，「正義必須伸張，所有責任者都應依法追究」同時，多個教育倡議團體也呼籲政府因加強兒少保護法的落實，並提升教師的專業訓練，以防止類似悲劇再度發生。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

