    國際

    一掌眼睛就險被挖出！拉麵店員親述與熊搏鬥過程 用大外刈摔走

    2025/11/17 16:46 即時新聞／綜合報導
    日本青森縣1間拉麵店遭熊闖入，員工清晨5點到店後遭到熊襲，他不但將熊打跑，還浴血備料，成為熱議的話題。（圖擷取自Google Map）

    日本青森縣三戶町1間拉麵店遭熊闖入，員工清晨5點到店後遭到熊襲，不但將熊打跑，還浴血備料，店員發現後趕緊報警，並將員工送醫治療，該起事件曝光後引發網友熱議，這名57歲員工也現身透露這段驚心動魄的過程。

    綜合日本媒體報導，拉麵店員工A先生受訪時表示，當天清晨5點到店，一如往常地到店後方打開煤氣，突然看到一個黑色的毛茸茸的東西在動，他一開始以為是1隻大狗，「沒想到竟然是1頭約1公尺左右的幼熊，牠立刻撲過來用爪子攻擊我的臉部，然後又揮擊打我側腹」。

    A先生回憶道，「我知道如果我逃跑就會死，所以拚命反擊」，我一直使勁打牠，但感覺就像打在水泥地上一樣，「不管我打牠多少下，熊都紋絲不動，反而是手疼得厲害」。

    A先生說：「於是我改變了招式，抱住熊的前臂，勾住牠的腿，把牠摔向後翻滾，這招在柔道裡叫大外刈」，熊倒地後轉頭逃跑，他才得以獲救。擊退熊後，A先生不顧流血繼續熬湯，店長5點半到店後發現A先生渾身是血後立刻叫救護車送醫。

    送醫後發現臉部傷口深可見骨，縫10多針，醫生表示差幾毫米眼球就被熊挖出來了，未來可能要再動手術，肋骨也骨折了。

    A先生沒有任何武術經驗，他徒手趕跑熊的新聞迅速成為熱議的話題，他說：「我女兒立刻打電話來：『爸爸，你還好嗎？我看到新聞了。那是爸爸，對吧？』我告訴她我還活著。朋友們也紛紛表達關心，市長還親自來我家慰問。」

    被問如果遭到熊的襲擊，該怎麼辦呢？A先生直言其實什麼也做不了，「人們會說『裝死』或『彎腰擺出防禦姿勢』之類的話，但我根本沒時間。它們可以瞬間攻擊你的臉。我很幸運，遇到的是一隻幼熊，但如果是一頭母熊，那這一切都不會發生了。牠一拳就能要了我的命。」

    這名57歲拉麵店員工也現身透露這段驚心動魄的過程。（歐新社）

