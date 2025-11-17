越南巴士遇山崩6死19傷 罹難者遺體受困土石堆

1輛巴士16日開到越南慶黎山口時遭遇山崩，導致6死19傷。圖為該山口17日時的照片。（美聯社）

越南險峻的慶黎（Khanh Le）山口16日晚間發生山崩，1輛巴士被掩埋，導致6死19傷的悲劇發生。

《美聯社》報導，載有32名乘客的巴士16日從越南中部高原的大叻（Da Lat）前往沿海城市芽莊（Nha Trang），當它開到慶黎山口時突然遭遇山崩。山崩摧毀巴士前部，導致多名乘客受困。山口兩側也因暴雨發生山崩，使道路被阻斷，救援人員艱難跋涉數小時才抵達現場。

請繼續往下閱讀...

因地形險峻，讓救援行動充斥阻礙。雖受傷乘客已被送往附近醫院，但仍有罹難者遺體仍被困在土石堆下。

越南其他地方也有發生山崩。順化市（Hue city）山區16日因暴雨發生洪水和山崩，1條連接越南南北的主要公路被阻斷，多個村莊與外界隔絕。

越南中部地區正遭受暴雨襲擊，該地區先前已遭受颱風「海鷗」（Kalmaegi）的重創。預計截至19日，越南中部部分地區降雨量將達到30至60公分，部分地區降雨量可能超過85公分。

越南是世界上最容易受到洪災侵襲的國家之一，近一半人口居住在高風險地區。科學家警告說，氣候變暖正在加劇東南亞地區的風暴和降雨，使洪水和山崩的破壞性和發生頻率都越來越高。

