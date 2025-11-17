為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓調查：首爾買房不易 須不吃不喝存14年薪水

    2025/11/17 15:02 編譯孫宇青／綜合報導
    南韓調查顯示，必須14年不吃不喝把工資全部存下來，才有可能在首爾買房。（路透）

    南韓調查顯示，必須14年不吃不喝把工資全部存下來，才有可能在首爾買房。（路透）

    南韓國土交通部16日公布「2024年度居住實態調查」，內容之一是要在首都首爾購置房產，必須14年不吃不喝把工資全部存下來，才有可能成為「有殼族」。

    南韓《中央日報》報導，根據該調查，首爾持有房產的家庭「房價收入比」中位數為13.9，這比2023年的13增加0.9年。緊隨首爾之後，房價收入比相對高的地區依次是世宗（8.2）、京畿（6.9）、大邱（6.7）、仁川（6.6）。房價收入比是指假設家庭將所賺取的全部收入都存起來購置自住住房所需的年限。

    同一時期，韓國首都圈（8.5→8.7）和各道地區（3.7→4.0）的房價收入比也有所增加，而廣域市則維持在6.3，與上一年相同。南韓全國範圍內的房價收入比則是6.3，與2023年持平。

    房價收入比在過去1年中上漲的原因，被解讀為去年房價上漲的速度快於收入上漲的速度。因此，戶主在購置首套住房所需的平均時間也持續增加，2022年為7.4年，2023年為7.7年，去年平均已達到7.9年。

    不過，專家指出，房價收入比雖然可以用來預測趨勢，但不應過分相信其具體數值。實際上，首爾的房價收入比在2021年為14.1，2022年為15.2，均高於去年。這與房地產實際需求者的「體感」存在差異。由於住房價格的估算、收入的統計方法等各有不同，進行國際比較也並不容易。因此，國際貨幣基金組織（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）等國際機構也未公布相關統計數據。

    漢陽大學城市工程學教授李昌武（音譯）分析指出，由於樣本抽取方式等有所不同，直接進行比較是很困難的。雖然推測首爾的房價收入比在全球範圍內屬於偏高的水平，但很難說它高於紐約。

    上個月，韓亞證券在題為「韓國住房市場真的過熱嗎」的報告中，也提出不能貿然將首爾的房價收入比視為「高估」的分析。韓亞證券研究員朴俊宇（音譯）指出，全國和首爾一般公寓的房價收入比在大約3年裡沒有太大的變化，因此很難將其視為過熱，另一方面，前20％的高價住房，其房價收入比很高並持續上升，這是一種正在賦予其溢價的情況。

