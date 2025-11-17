為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    悚！「巴黎吸血鬼」停屍間生吃屍體 出書大談知名食人魔料理

    2025/11/17 15:41 即時新聞／綜合報導
    號稱「巴黎吸血鬼」的法國男子克洛與其著作《食人食譜》。（本報合成，擷取自Serial Pleasures/官網、臉書）

    法國53歲男子尼可·克洛（Nico Claux）曾因犯下謀殺罪入獄，出獄多年後卻再次因驚悚言論引起全球關注。他近日在Podcast節目上透露，過去在醫院停屍間工作時不僅會生吃屍體，還曾將遺體肉塊帶回家料理，甚至出版《食人食譜》，大談食人魔菜單，並透露人肉「吃起來像馬肉」。

    綜合外媒報導，克洛近日接受Podcast節目《Anything Goes with James English》採訪時表示，10歲經歷祖父過世後便對死亡深深著迷，12歲開始幻想食人，讀到日本食人魔佐川一政案件後更堅定自己的渴望。真正跨越界線，是他進入停屍間工作後，趁獨自值班時生食遺體，甚至偷切屍塊帶回家以不同料理方式進行烹煮。

    然而，這些行為逐漸無法滿足他，克洛最終鎖定網路認識的男子比索尼耶（Thierry Bissonier），將其殺害準備食用。所幸警方及時破門逮捕他，並在其住所發現大量人類遺骸、血袋、胎兒標本與頭骨祭壇，部分還是他潛入墓穴與棺木中偷來的「紀念物」。他也因動機源於對人肉的渴望，被外界稱為「巴黎吸血鬼」。

    克洛被判12年，服刑7年4月後獲釋。他坦言「很慶幸自己被抓」，因為第一次犯案後很快就開始籌劃下一起謀殺事件，甚至盤算對停屍間同事下手。至於人肉味道，他形容「像馬肉」，但真正令他沉迷的是刺激與興奮感。

    出獄後，他仍在停屍間工作了13年，聲稱已戒斷食人慾望，改以出版《食人食譜》重新描繪全球知名食人犯的「料理」，同時經營連環殺手主題店「Serial Pleasures」，在社群平台吸引超過1萬名追蹤者，在Instagram擁有1萬名追蹤者。

