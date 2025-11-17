為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    悲！日本母子4屍慘劇 外婆21年等不到破案遺憾離世

    2025/11/17 15:27 即時新聞／綜合報導
    日本愛知縣豐明市主婦加藤利代和3名子女，2004年遭人殺害後縱火，全案至今未破。（圖擷自豐明市政府官網）

    日本愛知縣豐明市主婦加藤利代和3名子女，2004年遭人殺害後縱火，全案至今未破。（圖擷自豐明市政府官網）

    令人悲痛！日本愛知縣豐明市38歲主婦加藤利代和3名子女，於2004年9月9日在家中遭人殺害後縱火，加藤利代的母親信子這21年來苦苦期待破案，但未能看到嫌犯落網就遺憾離世。

    《中日新聞》報導，加藤利代胞姊天海表示，87歲的信子在盂蘭盆節後（8月中旬）身體不適住院，到了9月9日加藤利代與子女遇害21週年獻花儀式時情況惡化，最終在9月29日逝世，家屬於11月16日做完「四十九日法要（類似尾七）」後對外公布。

    據了解，信子於案發當天早上接到親戚來電，指稱加藤利代住處著火了，她急忙前往查看時發現房屋遭到燒毀，屋內搬出了4具遺體，當場悲痛欲絕。不過，警方後續查出加藤利代等4人是被歹徒殺害後放火。

    信子將破案的希望完全放在警方身上，但隨著時間慢慢流逝，負責此案的警官一個接一個地退休了，使得信子有時會喃喃自語「也許抓不到犯人了」。在信子告別式上，愛知縣刑警前來弔唁，對於沒能抓到兇嫌一事低頭致歉。

    不過，天海相信總有一天嫌犯會落網，她共同參與被害者遺族會「宙之會」的成立，並一起推動撤除殺人罪公訴時效。宙之會的成員高羽悟．在26年後終於等到妻子遇害案（名古屋主婦命案）偵破，因此天海仍有相當的信心，要讓在天國的加藤利代和信子看到兇嫌繩之以法的那一天。

