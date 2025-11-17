世界最古老RNA首度現蹤！長毛象「尤卡」性別翻案 證實為雄性

在西伯利亞永凍土中發現、保存狀態極佳的幼年長毛象「尤卡」（Yuka），一直被認為是雌性。但最新研究透過提取其遺骸中的古老RNA分析，證實牠其實是雄性，顛覆了科學界長期的認知。（路透）

科學家首次從近4萬年前的長毛象遺骸中成功提取出RNA（核糖核酸），這項技術突破立即帶來驚人發現：著名幼年長毛象「尤卡」（Yuka）其實是雄性，推翻了過去基於外部解剖的雌性判斷。根據科普網站《IFLScience》報導，這項發表於《細胞》（Cell）期刊的研究，為理解滅絕物種的生理機能開啟了全新視野。

斯德哥爾摩大學演化基因組學教授達倫（Love Dalén）解釋，DNA是生物的「基因藍圖」，而RNA則是顯示哪些基因在特定時間被「開啟」的「指令副本」。因此，成功提取古老的RNA，能揭示滅絕動物在死亡前的實際組織活動與生理狀態。

此次研究的關鍵樣本來自於在西伯利亞永凍土中發現的長毛象「尤卡」。其遺體雖有近4萬年歷史，但肌肉纖維與毛髮都依然完整。達倫形容：「能從如此古老的標本中恢復極度脆弱的生物分子，超乎了幾年前我所認為的可能性。」

Y染色體揭真相 死前曾遭追殺

過去，科學家基於「尤卡」的外部解剖結構，一直假定牠是雌性。然而，此次的RNA數據明確顯示其帶有Y染色體，證實為雄性。此外，RNA分析還揭示其肌肉在死前正處於「代謝壓力」狀態，研究人員推測，這可能與其身上發現的、疑似遭洞獅攻擊的傷痕有關，反映了它在死前可能經歷了激烈的掙扎。

這項研究為理解已滅絕動物的生物學開啟了全新的視野。未來科學家有望透過分析長毛象毛囊的RNA，找出控制其厚重毛皮的特定基因，以更深入地理解物種的演化、功能，以及牠們與現存親屬之間的生理差異。

