    首頁 > 國際

    中國禁旅日！ 日學者讚天賜良機 緩解過度旅遊、處理中資房地產

    2025/11/17 14:39 即時新聞／綜合報導
    日本經濟學者高橋洋一表示，中國呼籲減少前往日本旅遊，這是天賜良機，他認為可以緩解過度旅遊問題。（法新社）

    日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，引起中國不滿，中國外交部、文化和旅遊部更接連呼籲民眾避免赴日，企圖向日本施壓；對此，日本前內閣官房參與、數量政策學者高橋洋一表示，中國呼籲減少前往日本旅遊，這是天賜良機，他認為可以緩解過度旅遊問題，同時處理中國人購買房地產問題。

    高橋洋一在X平台上表示，中國竟然呼籲中國人少去日本，這還真是天賜良機，這可以讓過度旅遊問題能購改善，同時還可以檢討商務管理簽證、不動產相關政策也都變得方便多了。高橋洋一笑稱，如果這情況一直拖下去，說不定哪天還真的會演變成不動產要被處理掉呢。

    底下網友紛紛表示：「看來日本人在這個美好的季節裡可以有更多機會旅行了」、「太好了，讓我們沒收這些房產，用這些資金來減稅吧」、「中國人不來這裡有很多好處。同時，也請驅逐那些非法滯留的中國人」、「沒有中國遊客，日本旅遊的吸引力反而更強了（笑）」。

    相關新聞
