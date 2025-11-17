為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國縮減人員交流 木原稔：日本無法接受

    2025/11/17 13:50 駐日特派員林翠儀／東京17日報導
    日本政府發言人木原稔今天表示，中國發布這類可能使兩國間包括留學與觀光在內的人員交流縮減的作法，日本無法接受。（路透）

    日本政府發言人木原稔今天表示，中國發布這類可能使兩國間包括留學與觀光在內的人員交流縮減的作法，日本無法接受。（路透）

    對於中國政府針對赴日留學與旅遊發布提醒一事，日本政府發言人木原稔今天表示，中國發布這類可能使兩國間包括留學與觀光在內的人員交流縮減的作法，與日中領袖會談所確認的「推動戰略互惠關係」、「建立建設性且穩定的關係」等大方向不相符，日本無法接受，強烈要求中國做出適當的應對。

    中國外交部14日晚上以「在日本中國人安全面臨嚴重風險」為由，向中國公民發出避免赴日旅行的警告。16日中國教育部也以日本治安惡化為由，提醒民眾慎重考慮赴日留學。

    日本首相高市早苗日前在國會答詢中提到「台灣有事」，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台貼文暗示「斬首」，中方非但未對薛劍的恐嚇發言做出處置，還繼續拉高對抗。

    日本外務省今天已派出亞洲大洋洲局長金井正彰前往中國，預定18日與中國外交部亞洲司長劉勁松等人會談，希望對日中對立升溫，尋找平息的方法。

    木原在今天的例行記者會中被問及今後將採取哪些對話或溝通方式，以避免情勢升高。木原表示，今後可以採取哪些對話或溝通方式日中之間在各層級都有日常性溝通，內容不便逐一說明，但政府會持續關注中方一連串措施的影響並適切應對。

    另外，中國在16日以「巡邏」為由，派遣4艘海警船侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海，這也是繼10月15日以來相隔一個月，中國海警船再次入侵。木原以「日方強烈抗議並要求他們立即離開」，強調他的遺憾之意。

