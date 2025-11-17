為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    為羊群讓路！約600隻綿羊穿過德國城市 前往冬季牧場

    2025/11/17 13:41 編譯謝宜哲／綜合報導
    約600隻綿羊16日穿過德國紐倫堡市中心，前往位於西部的冬季牧場。（美聯社）

    約600隻綿羊16日穿過德國紐倫堡市中心，前往位於西部的冬季牧場。行人紛紛讓路同時，觀賞牧羊人加克斯塔特（Thomas Gackstatter）的羊群匆匆走過。

    根據《美聯社》報導，夏季時加克斯塔特的羊群和其他羊群會在紐倫堡的各個草地上放牧，以保持草地整潔。冬季時加克斯塔特會讓羊群前往牧場，路程超過10公里。

    在這段漫長路程中，羊群會穿過紐倫堡市中心的大集市廣場（Hauptmarkt）。加克斯塔特表示，據他所知紐倫堡是德國唯一讓羊群穿過市中心廣場的地方。

    在羊群遷徙前，紐倫堡市政府要求市民保持道路暢通，並讓狗遠離這些不同品種的羊，無人機也被禁止使用。

    紐倫堡並非唯一利用羊群「割草」的德國城市。在柏林、波茨坦（Potsdam）、奧格斯堡（Augsburg）、烏爾姆（Ulm）等城市的部分地區，也把羊群放牧在草地上。羊群緩慢啃食草，有利昆蟲生存和保護生物多樣性，同時也為市政府節省割草費用。

    對空地日益稀缺牧羊人來說，此安排方式為他們提供1個安置羊群的場所。

