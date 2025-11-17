民調全失準！厄瓜多公投爆冷 6成選民拒絕美軍基地、重創親美總統

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa，右）被視為美國總統川普（左）在拉丁美洲的親密盟友，圖為兩人今年3月於川普海湖莊園會晤的畫面。（圖擷取自諾波亞X帳號）

厄瓜多16日舉行的一場關鍵公投，對親美、友川普的總統諾波亞（Daniel Noboa）造成重大政治打擊。根據《法新社》報導，此一結果出乎外界預料，因選前民調普遍預測諾波亞將輕鬆獲勝，但厄瓜多選民最終卻以約6成的懸殊比例，斷然否決了允許外國軍事基地重返該國的提案。

在已開出的4分之3選票中，約有60%的選民對廢除2008年頒布的外國軍事基地禁令，投下了反對票。此一結果，意味著美軍將無法重返位於太平洋沿岸的曼塔（Manta）空軍基地。該基地在過去曾是華盛頓在該地區執行反毒空中任務的重要樞紐。

這對諾波亞而言是一次嚴重的挫敗。他上任後將其政治聲望，完全押注在打擊國內猖獗的販毒集團暴力，並積極與美國總統川普建立緊密同盟。

這次投票背景，正值美國針對加勒比海與太平洋地區涉嫌毒品走私船隻展開軍事空襲。諾波亞多次公開支持相關行動，並強調與川普政府合作，是打擊毒品犯罪的重要途徑。

除了美軍基地議題外，選民同時否決3項其他提案，包括：取消政黨公費補助、縮減國會席次、以及成立民選制機構負責擬定新憲法。初步票數顯示，三項提案均以大幅差距遭到否決。

諾波亞原希望透過憲政改革獲得更大權限，以強化打擊犯罪、限制司法權力與推動經濟改革，但未獲選民認同。他表示：「我們尊重厄瓜多人民的意志。」

諾波亞以掃蕩幫派暴力為主要政見連任成功。他調動軍隊巡邏街區與監獄，並大規模突襲毒幫藏匿地，同時頻繁宣布全國進入緊急狀態。然而，厄國暴力仍急速升高。厄瓜多組織犯罪觀察站指出，今年上半年共發生4619起謀殺案，為近年最高。

正當投票開始時，諾波亞宣布該國最大販毒集團「狼幫」（Los Lobos）的首腦賈瓦利亞（Wilmer Chavarria）落網。他表示，該名毒梟假死、改名並藏匿於歐洲。

選民反應顯示，長期犯罪壓力正轉化為對政府的不信任。一名23歲的選民表示，他後悔曾支持諾波亞，指責總統「無能」。

據報導，諾波亞仍維持約56%的支持率，但此次公投結果讓外界質疑其政治光環是否開始褪色。

