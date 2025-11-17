日本影史新紀錄！《鬼滅之刃》全球票房飆破1000億日圓

賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（圖擷取自@kimetsu_off 社群平台「X」，本報合成）

賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自今年7月18日起，在日本與全球各國上映後，不僅票房持續飆漲，還不斷刷新各種影史紀錄。日媒宣布今（17）日下午，《鬼滅之刃》全球票房收入累積突破1000億日圓（約新台幣205億）以上，為首部日本電影達成這項歷史里程碑！

綜合日媒報導，截至本月16日，《鬼滅之刃》最新劇場版動畫已在日本上映超過120天，吸引逾2600多萬人次購票觀看，日本國內票房目前累積379.2億（約新台幣77億）。今年8月後，陸續145個國家或地區上映該部動畫電影，超高人氣吸引8900多萬人次觀看，全球票房目前已累積1063億（約新台幣218億）。

請繼續往下閱讀...

日媒指出，在此之前無論哪一部日本電影，在全球票房從未出現超過1000億日圓的紀錄，如今由《鬼滅之刃》憑藉現象級人氣帶動的票房，在日本影史創下「首部日本電影在全球票房超過1000億日圓」的全新歷史紀錄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法