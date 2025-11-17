為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本影史新紀錄！《鬼滅之刃》全球票房飆破1000億日圓

    2025/11/17 13:51 即時新聞／綜合報導
    賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（圖擷取自@kimetsu_off 社群平台「X」，本報合成）

    賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（圖擷取自@kimetsu_off 社群平台「X」，本報合成）

    賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自今年7月18日起，在日本與全球各國上映後，不僅票房持續飆漲，還不斷刷新各種影史紀錄。日媒宣布今（17）日下午，《鬼滅之刃》全球票房收入累積突破1000億日圓（約新台幣205億）以上，為首部日本電影達成這項歷史里程碑！

    綜合日媒報導，截至本月16日，《鬼滅之刃》最新劇場版動畫已在日本上映超過120天，吸引逾2600多萬人次購票觀看，日本國內票房目前累積379.2億（約新台幣77億）。今年8月後，陸續145個國家或地區上映該部動畫電影，超高人氣吸引8900多萬人次觀看，全球票房目前已累積1063億（約新台幣218億）。

    日媒指出，在此之前無論哪一部日本電影，在全球票房從未出現超過1000億日圓的紀錄，如今由《鬼滅之刃》憑藉現象級人氣帶動的票房，在日本影史創下「首部日本電影在全球票房超過1000億日圓」的全新歷史紀錄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播