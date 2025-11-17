悚！ 越南媳婦將嬰屍放入冷凍庫 南韓婆婆清理冰箱時嚇傻

1名嫁到南韓的越南女子，生下死嬰後將嬰屍放入冷凍庫。圖為審理本案的清州地方法院。（圖擷自清州地院官網）

恐怖！1名嫁到南韓且取得當地國籍的30來歲越南女子，去年1月15日在忠清北道曾坪郡住處誕下死嬰，並未報案而是將嬰屍放入冷凍庫內，直到1個月後婆婆打掃冰箱時才發現，這名女子一度被捕但沒有羈押，目前已經潛逃不知所蹤。

據《韓聯社》報導，涉案越南女子和丈夫長期分居，從而和他人發展出了婚外情，估計是在懷孕21至25週左右生下死胎，為了避免外遇的情況曝光，使得她決定藏屍隱瞞。

請繼續往下閱讀...

在婆婆從冰箱冷凍庫發現嬰屍後，越南女子隨即開車逃離住處，沒過多久就在全羅南道羅州市公路上被警方攔下逮捕，檢方認為嫌犯雖然還有個上小學的女兒，但具有逃亡之虞，因此向法院申請拘捕令，不過最終遭到駁回。

越南女子獲得自由後下落不明，負責審理的清州地方法院從去年底至今年曾4次試圖送達起訴書，但完全找不到她在哪裡。由於嫌犯所面臨的棄屍罪屬於重罪，最高可判7年有期徒刑，因此當時駁回拘捕令的做法受到質疑。

清州地院對此決定採取「公告起訴書送達」的方式處理，如此一來在被告不見蹤影的情況下仍能視為已收到起訴書，並在越南女子缺席的情況下開庭審判。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

