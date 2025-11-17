中國夫妻狂掃美軍周邊地產 買下B-2轟炸機基地「第一排」

位於美國密蘇里州的懷特曼空軍基地入口全景。（法新社資料照）

一對從加拿大「洗身分」的中國夫妻檔，近日被揭買下美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）旁的荒涼拖車公園，兩地近到僅圍籬相隔；而懷特曼基地是B-2隱形轟炸機的駐地，今年6月美國針對伊朗核設施的「午夜之錘」行動就是由此起飛。此外，這對夫妻過去專買美軍基地和國防大廠周邊地產。

據美國保守派媒體《每日傳訊》（Daily Caller）報導，緊鄰懷特曼基地的一座拖車公園於2017年由一對中國夫婦所擁有的空殼公司買下；為此，共和黨聯邦眾議員艾佛德（Mark Alford）於13日致函美國財政部投資安全辦公室，要求聯邦政府徹查。

請繼續往下閱讀...

商業文件顯示，這對中國夫妻分別為胡誠（Cheng Hu，音譯）和艾斯特．梅（Esther Mei），2人收購密蘇里州的拖車公園及其他幾處房產，地點都靠近美國軍事基地和美國通用汽車公司（General Motors）生產國防硬體的工廠。同時，艾斯特．梅曾任職於一家與中國政府關係密切的外國投資公司，公司一名顧問也曾在中國軍工計畫工作，企圖收購美國技術，推進中國國防目標。

美國前中央情報局官員萊特（Bryan Dean Wright）直指，絕不可能有一對來自加拿大的中國夫婦，純粹因商業目的買下這塊破舊土地，並稱利用外國公民與空殼公司是「典型的中國情報操作」。他認為這座拖車公園能助中共破壞美軍設備，例如某些間諜設備可接入當地電網並癱瘓懷特曼基地系統，也可能架設訊號攔截設備，蒐集基地人員手機數據。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法