為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本愛子公主首度出國訪問 面帶笑容現身羽田機場

    2025/11/17 14:29 即時新聞／綜合報導
    愛子公主首度正式出國訪問，今（17）日搭機啟程飛往寮國。（美聯社）

    愛子公主首度正式出國訪問，今（17）日搭機啟程飛往寮國。（美聯社）

    日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主（愛子內親王），今（17）日啟程飛往寮國，參加日本與寮國建交70週年一系列紀念活動，以及拜會寮國國家主席等政要。根據日媒指出，這是愛子公主首度出國訪問。

    綜合日媒報導，愛子公主今日上午11點身著水藍色套裝，帶著笑容現身在東京羽田機場，並對來送行的宮內廳幹部、採訪記者揮手致意，以及透露「我有點緊張，但會竭盡全力加油」等簡短話語後，獨自走向登機門，展開為期6天的出國訪問行程。

    宮內廳表示，愛子公主本次出訪是搭乘一般商業民航機，從東京羽田機場起飛後，會先在泰國轉機，預定今晚抵達寮國首都永珍，並計畫從明（18）日開始與寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）、國家副主席，以及寮國總理等政要會面。

    報導指出，寮國政府將會以「等同國家元首」的規格接待愛子公主，並邀請她出席寮國國家副主席陶都（Pany Yathotou）舉辦的晚宴。愛子公主會參觀作為寮國象徵的塔鑾大佛塔、被列出聯合國世界文化遺產的龍坡邦（Luang Prabang），以及接受日本援助的兒童醫院、COPE遊客中心等機構，預計22日返回日本。

    日媒表示，愛子公主為首度出國訪問做了多項準備，像是事前請專家講解寮國歷史、文化以及與日本關係等，並獲得出訪經驗豐富的天皇夫婦提供的建議，尤其是父親德仁天皇，他在2012年以皇太子身分出訪東南亞，期間曾造訪過寮國。

    愛子公主身著水藍色套裝，帶著笑容現身在東京羽田機場，並對來送行的宮內廳幹部、採訪記者揮手致意。（美聯社）

    愛子公主身著水藍色套裝，帶著笑容現身在東京羽田機場，並對來送行的宮內廳幹部、採訪記者揮手致意。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播