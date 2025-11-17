日本愛子公主首度出國訪問 面帶笑容現身羽田機場

愛子公主首度正式出國訪問，今（17）日搭機啟程飛往寮國。（美聯社）

日本德仁天皇與雅子皇后的獨生女愛子公主（愛子內親王），今（17）日啟程飛往寮國，參加日本與寮國建交70週年一系列紀念活動，以及拜會寮國國家主席等政要。根據日媒指出，這是愛子公主首度出國訪問。

綜合日媒報導，愛子公主今日上午11點身著水藍色套裝，帶著笑容現身在東京羽田機場，並對來送行的宮內廳幹部、採訪記者揮手致意，以及透露「我有點緊張，但會竭盡全力加油」等簡短話語後，獨自走向登機門，展開為期6天的出國訪問行程。

請繼續往下閱讀...

宮內廳表示，愛子公主本次出訪是搭乘一般商業民航機，從東京羽田機場起飛後，會先在泰國轉機，預定今晚抵達寮國首都永珍，並計畫從明（18）日開始與寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）、國家副主席，以及寮國總理等政要會面。

報導指出，寮國政府將會以「等同國家元首」的規格接待愛子公主，並邀請她出席寮國國家副主席陶都（Pany Yathotou）舉辦的晚宴。愛子公主會參觀作為寮國象徵的塔鑾大佛塔、被列出聯合國世界文化遺產的龍坡邦（Luang Prabang），以及接受日本援助的兒童醫院、COPE遊客中心等機構，預計22日返回日本。

日媒表示，愛子公主為首度出國訪問做了多項準備，像是事前請專家講解寮國歷史、文化以及與日本關係等，並獲得出訪經驗豐富的天皇夫婦提供的建議，尤其是父親德仁天皇，他在2012年以皇太子身分出訪東南亞，期間曾造訪過寮國。

愛子公主身著水藍色套裝，帶著笑容現身在東京羽田機場，並對來送行的宮內廳幹部、採訪記者揮手致意。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法