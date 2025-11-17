為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    才為「艾普斯坦案」與鐵粉鬧翻 川普突髮夾彎：共和黨應投票公布文件

    2025/11/17 12:23 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普與眾議員葛林（前）曾是鐵桿盟友，才剛因「艾普斯坦案」文件是否公布而公開決裂。諷刺的是，在撤回對葛林的支持後，川普態度竟180度大轉彎，反過來力促共和黨公布文件。 （法新社資料照）

    美國總統川普與眾議員葛林（前）曾是鐵桿盟友，才剛因「艾普斯坦案」文件是否公布而公開決裂。諷刺的是，在撤回對葛林的支持後，川普態度竟180度大轉彎，反過來力促共和黨公布文件。 （法新社資料照）

    美國總統川普16日罕見改口，公開呼籲共和黨籍眾議員投票支持公布已故「富商淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關調查文件。根據《路透》報導，這項立場逆轉引發美國政壇關注，也為共和黨內部帶來新的爭論。

    川普在自家平台Truth Social上表示：「共和黨應該投票公開艾普斯坦檔案，因為我們沒有什麼好隱瞞。」他並批評民主黨推動此事是為了「轉移焦點」。此前，眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，他認為公開文件將有助澄清外界對川普與艾普斯坦關係的質疑。

    川普和艾普斯坦過去曾被拍到一同出席活動，但川普表示兩人其後決裂。根據《路透》引用的眾議院文件，近期曝光的電子郵件顯示艾普斯坦曾聲稱川普「知道那些女孩的事」，但該說法的含義並不清楚。川普日前仍指稱艾普斯坦檔案是民主黨的「抹黑行動」。

    《路透》指出，是否公開更多艾普斯坦文件已在共和黨內引發分歧。川普15日撤回對喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的支持，原因之一就是她對共和黨處理檔案方式的批評。葛林長期被視為川普在國會的堅定盟友。

    許多川普核心支持者相信，政府握有尚未公開的艾普斯坦文件，其中可能涉及多名具影響力的公眾人物。這使得是否公開文件成為保守派選民間的熱門議題。

    民主黨估至少40名共和黨將倒戈支持公開

    美國民主黨籍眾議員康納（Ro Khanna）表示，他預期至少會有超過40位共和黨人支持推動公開更多文件。目前共和黨在眾議院掌握219席，民主黨有214席，表決結果將取決於黨內的分裂程度。

    川普要求司法部持續調查知名民主黨人士與艾普斯坦之間的關係，並表示希望透過公開檔案「讓事情告一段落」。艾普斯坦於2019年在獄中自殺身亡，案件至今仍持續引發美國社會高度關注。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播