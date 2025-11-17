才為「艾普斯坦案」與鐵粉鬧翻 川普突髮夾彎：共和黨應投票公布文件

美國總統川普與眾議員葛林（前）曾是鐵桿盟友，才剛因「艾普斯坦案」文件是否公布而公開決裂。諷刺的是，在撤回對葛林的支持後，川普態度竟180度大轉彎，反過來力促共和黨公布文件。 （法新社資料照）

美國總統川普16日罕見改口，公開呼籲共和黨籍眾議員投票支持公布已故「富商淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關調查文件。根據《路透》報導，這項立場逆轉引發美國政壇關注，也為共和黨內部帶來新的爭論。

川普在自家平台Truth Social上表示：「共和黨應該投票公開艾普斯坦檔案，因為我們沒有什麼好隱瞞。」他並批評民主黨推動此事是為了「轉移焦點」。此前，眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，他認為公開文件將有助澄清外界對川普與艾普斯坦關係的質疑。

請繼續往下閱讀...

川普和艾普斯坦過去曾被拍到一同出席活動，但川普表示兩人其後決裂。根據《路透》引用的眾議院文件，近期曝光的電子郵件顯示艾普斯坦曾聲稱川普「知道那些女孩的事」，但該說法的含義並不清楚。川普日前仍指稱艾普斯坦檔案是民主黨的「抹黑行動」。

《路透》指出，是否公開更多艾普斯坦文件已在共和黨內引發分歧。川普15日撤回對喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的支持，原因之一就是她對共和黨處理檔案方式的批評。葛林長期被視為川普在國會的堅定盟友。

許多川普核心支持者相信，政府握有尚未公開的艾普斯坦文件，其中可能涉及多名具影響力的公眾人物。這使得是否公開文件成為保守派選民間的熱門議題。

民主黨估至少40名共和黨將倒戈支持公開

美國民主黨籍眾議員康納（Ro Khanna）表示，他預期至少會有超過40位共和黨人支持推動公開更多文件。目前共和黨在眾議院掌握219席，民主黨有214席，表決結果將取決於黨內的分裂程度。

川普要求司法部持續調查知名民主黨人士與艾普斯坦之間的關係，並表示希望透過公開檔案「讓事情告一段落」。艾普斯坦於2019年在獄中自殺身亡，案件至今仍持續引發美國社會高度關注。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法