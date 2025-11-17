高市早苗民調創高 中國小粉紅崩潰叫囂要砸日本車

日本首相高市早苗對「台灣有事」表態後民調創新高。（法新社）

日本首相高市早苗近來對「台灣有事」表態，直指若台海發生衝突將行使「集體自衛權」，雖然引發中國當局呼籲民眾避免去日本藉此抵制，但《共同社》、《朝日新聞》民調都創下新高，有中國小粉紅（極端愛國主義者）對此叫囂「最近開日本車的低調些」，顯然是在暗示要砸車。

日媒《共同社》、《朝日新聞》都在15日、16日進行電話民調，高市早苗支持率分別達69.9％、69％，從中可以看到不同機構做的民調相去不遠，都顯示出高市早苗獲得日本民眾支持。

中國微博網友對此相當訝異，因為目前登上微博熱搜的大多是「日媒稱中方措施超乎日本預期」、「日本被首相拖入國家危機」等宣傳，讓中國人以為「高市早苗不得民心」，但實情並非如此。

有中國網友不解詢問「這是為啥（指高市早苗獲高支持率）」，其他人則回應「說明日本人民也普遍是這種態度」；還有人好奇「有關宣傳怎麼都說是日本公民都去官邸抗議」，1名網友則直接戳破中共所營造的假象，透露去的人其實並不多。

有小粉紅見狀崩潰跳腳，嗆聲最近在國內開日本車的最好低調一些，部分中國網友對此感到相當無奈，質疑難道小粉紅又要來砸車了。

