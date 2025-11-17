為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    年輕人最挺！ 共同社民調「台灣有事行使自衛權」各族群結果曝

    2025/11/17 11:55 即時新聞／綜合報導
    共同社針對「台灣有事時行使集體自衛權」詢問了日本受訪者看法。圖為日本陸上自衛隊。（法新社資料照）

    共同社針對「台灣有事時行使集體自衛權」詢問了日本受訪者看法。圖為日本陸上自衛隊。（法新社資料照）

    共同社輿情民調針對「台灣有事時行使集體自衛權」詢問了日本受訪者看法。除了各年齡層看法不同外，男性與女性看法也相反，不同政治傾向同樣看法差異極大。

    日本首相高市早苗日前在國會表示，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，但共同社最新民調顯示，受訪者「贊成」加「傾向贊成」的比例達48.8％，「反對」者則占44.2％。

    詳細結果顯示，60歲以上高齡族群中，「反對」加「傾向反對」總計占52.5%，高於「贊成」的39.9%；30歲以下年輕族群、40至50多歲中年族群中，則以「贊成」為多數，分別占58.7%、52.1%。各年齡層呈現鮮明差異。

    以性別來看，日本男性「贊成」與「反對」分別占57.4%和38.5%；女性「贊成」與「反對」分別占40.7%和49.6%，正反意見相反。

    以支持政黨來看，「贊成」的比例分別是自民黨58.3%、日本維新會64.7%、國民民主黨57.4%、參政黨80.7%，均高於「反對」；立憲民主黨方面「反對」居多，占73.6%，公明黨也以「反對」居多，占67.1%；「無支持政黨」的無黨派人群中，「贊成」與「反對」分占37.5%和50.2%。

