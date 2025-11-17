友誼小船翻了？ 惡搞中共戰狼圖卡 竟掀起台日大戰「1點心名稱」

照片為日治時代傳入台灣的點心之一，被稱為「紅豆餅」、「管仔粿」或「車輪餅」。（資料照）

日本首相高市早苗近期提及「台灣有事」議題，讓中國外交部氣得連續用揚言「斬首」、發布恐嚇圖卡、下令要求國民避免赴日等方式施壓，反而點燃日本社會反中情緒，甚至掀起台日社群網路的「反共迷因」製作熱潮。然而，這波惡搞熱潮日前因為一款點心的「正式名稱」，意外演變成台日民眾的跨國食物大戰！

中國外交部為向日本政府施壓，13日在社群平台X（原推特）發布多張以日文書寫、充滿戰狼式嗆聲圖卡。宛如恐怖分子的囂張言行，在日本社會引爆炎上反彈，有日本網友以中國外交部圖卡格式為模板，製作出「外交部式貼文」、「大判焼腋ジェネレーター」、「中國共產黨宣傳文本」等免費生成器，用趣味惡搞來反擊中國外交部。

請繼續往下閱讀...

隨著各種惡搞圖卡在網上發酵，也吸引其他反感中共政府言行的各國網友加入，其中又以台灣人數最多，並在台日社群掀起「反共迷因」製作熱潮。其中，有位台灣網友以「台灣紅豆餅總區」名義，在製作惡搞圖卡寫下「以小麥粉麵團包裹豆沙餡料，並放入金屬模具中烘烤的日式點心，正式名稱是『紅豆餅』」，發布後意外掀起台日大戰。

許多日本網友調侃，這張圖卡完是在向日本人「宣戰」，不敢相信台日友好情誼竟會因為點心名字瀕臨破滅，甚至讓日本人面臨與台灣人「斷交」的危機；一些日本網友則秀出「今川燒」、「大判燒」、「太鼓燒」、「回轉燒」、「七越燒」、「御座候」、「太鼓饅頭」等照片，吐槽這款點心其實在日本各地名稱不同，並沒有一個正式名稱。

也有其他台灣網友跳出來抗議，「紅豆餅」並非全台灣人對這款點心的統一稱呼，有些地區會稱為「管仔粿」或「車輪餅」。除名稱大戰，還有台日網友討論點心「內餡口味」，一些曾來台旅遊的日本網友表示，他們在台灣吃過紅豆以外的口味，認為確實無法「紅豆餅」來稱呼；台灣網友們則為哪一款口味比較好吃，發起另一波食物戰爭。

相關新聞請見：

中國再喊愛好和平 吳釗燮一圖卡戳破霸權「幹話」

無視恐嚇！中國外交部戰狼圖卡 被台日網友瘋玩成「反共迷因」

高市早苗堅守台日關係 中國外交部跳腳發3圖卡嗆：必將猛烈反擊

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法