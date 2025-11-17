為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    韓公路13車連環撞！H型鋼砸對向、油罐車大火黑油外洩灌滿農田

    2025/11/17 12:27 即時新聞／綜合報導
    南韓永川高速公路17日凌晨發生連環追撞事故，其中一輛油罐車起火燃燒。（擷取自MBCNEWS影片）

    南韓慶尚北道尚州—永川高速公路今天（17日）凌晨發生1起重大連環車禍，包括1輛載有大量油品的油罐車、貨車、轎車等多輛車發生連環相撞，事故現場燃起熊熊大火，濃煙直竄天際，景象相當駭人，造成2人死亡，4人受傷。據稱，此次事故波及13輛車。

    《韓聯社》報導，事發約凌晨3時12分，1輛載有2.4萬公升C級艙油（Bunker C oil）的26噸油罐車，先追撞1輛25噸的貨車，後方1輛14噸貨車閃避不及直接撞上事故油罐車的車尾，接著引發後方的2.5噸貨車、轎車、公車等共8輛車連環追撞。

    事故中，油罐車、14噸貨車與2.5噸貨車等3輛車起火。警方表示，當時公車上約有20名乘客無人受傷，而事故地點是1座25公尺高的橋梁，油罐車載的C級艙油從高速公路橋上傾洩而下，直接流入附近農田與灌溉水路，現場布滿黑色油汙。永川市府正使用吸油材等設備進行緊急防災作業，以阻止油汙擴散。

    此外，這宗大規模的追撞事故，也在對向造成二次事故。由於其中1輛追撞貨車上載有多根H型鋼，掉落到對向車道，對向一些車輛為了閃避這些鋼材而先後撞上護欄與擋土牆，導致兩側車道被迫封閉。

    受事故影響，該高速公路雙向交通全面中斷。雖然火勢在約2小時30分鐘後全部撲滅，但事故周邊雙向通行已受限長達5小時。

