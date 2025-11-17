為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    BBC記者驚爆為中國間諜！英媒：涉用「美人計」引誘西方高官套軍情

    2025/11/17 11:20 編譯陳成良／綜合報導
    英國廣播公司（BBC）總部資料圖片。（路透）

    英國廣播公司（BBC）總部資料圖片。（路透）

    英國廣播公司（BBC）爆發嚴重國安疑雲！根據英國《每日郵報》引述消息人士的獨家報導，一名現任BBC記者正因涉嫌為中國從事間諜活動，而受到英國秘密安全部門的調查。該名記者被指控在加入BBC前，曾利用職務之便，企圖以「美人計」（honeytrap）引誘駐布魯塞爾的西方國際組織高官，以套取敏感軍事情報。

    鎖定布魯塞爾高官 企圖設局

    消息人士向《每日郵報》透露，這名記者在為另一家媒體擔任駐布魯塞爾記者期間，涉嫌為北京物色並培養潛在的情報目標。據稱，他鎖定的對象，是那些能夠接觸到敏感軍事情報的國際組織高層人士，而其採用的策略，包括試圖設下「美人計」陷阱。

    據了解，目前已有3個英國安全機構正在對此案展開調查，調查重點之一是他是否曾向這些高層人士發出「性暗示」（sexual overtures）。

    報導指出，這起調查案已為由英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）國際情報共享夥伴所知悉，凸顯了事件的嚴重性。相關機構仍在努力釐清，該名記者究竟可能已向中國洩露了哪些關於西方安全機構的機密。

    據內部人士透露，隨著調查深入，一種日益清晰的認知是，該名記者對西方安全機構的滲透程度，「可能比最初預想的要深入得多」。

    此一事件引發英國政壇強烈反應。在野的保守黨影子外交大臣巴特爾（Priti Patel）要求對此案進行緊急徹查，以確定BBC是否「正在積極破壞國家安全」。

    巴特爾更將矛頭直指BBC的管理機制，她表示：「這引發了對BBC員工背景審查方式的嚴重質疑，再次凸顯了其管理和標準低下的問題。」

    BBC方面拒絕就此事置評，而被調查的該名記者也未回應《每日郵報》的置評請求。

