川普計劃與紐約市長當選人曼達尼會面 稱一同尋求解決問題

美國總統川普16日表示，他計劃與紐約候任市長曼達尼會面。（法新社）

美國總統川普16日表示，他計劃與紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）會面，並稱他們將「想辦法解決問題」。

根據《美聯社》報導，川普16日告訴記者「紐約市長想和我們見面，我想說，我們會想辦法安排一下。」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隨後澄清說，川普指的是曼達尼，並補充尚未確定會面日期。

請繼續往下閱讀...

川普過去一直抨擊曼達尼，稱他為「共產主義者」，並主張若曼達尼當選紐約市長，紐約將會毀滅。他還威脅要驅逐出生於烏干達、後入籍美國的曼達尼，並撤回對紐約市的聯邦撥款。

曼達尼從1位默默無聞的州議員，一躍成為社群媒體明星，並在競選紐約市長期間成為反對川普的象徵。他的競選綱領包括一系列進步政策，並明確反對川普在第二個總統任期內所推行的反移民政策。

贏得紐約市各界人士的廣泛支持的曼達尼，11月以近9個百分點的優勢擊敗該市政壇重量級人物、前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。曼達尼在11月4日的勝選之夜演講中稱，他希望紐約能向全國展示如何擊敗川普。

但曼達尼隔天談到他於明年1月就職後如何「讓紐約免受川普影響」時，強調若能幫助紐約市民，他願意與任何人合作，包括川普。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法