「瘋子披薩店」公審台灣遊客遭炎上 義籍老師：當地輿論炸裂成兩派

義大利「瘋子披薩店」老闆拍影片向台灣遊客道歉。（本報合成，擷取自Pizza Dal Pazzo/IG）

義大利托斯卡尼「瘋子披薩店」老闆因不滿16名台灣旅客僅點5份披薩、3杯啤酒，怒拍影片公開羞辱，事件隨後在義大利與台灣社群全面延燒。如今一名在台灣任教的義大利家教老師指出，這起爭議已被義大利各大媒體廣泛報導，更被視為「嚴重種族歧視事件」，當地輿論更分成兩派。

這名義大利老師在臉書粉專「義大利文」透露，這起事件已經被義大利地方與國家媒體廣泛報導，更直言披薩店發生的嚴重種族歧視事件，已演變成國際性案件，甚至傳播到台灣，並被廣泛轉載。

請繼續往下閱讀...

他在社群媒體瀏覽義大利讀者對這則新聞的評論後，發現意見呈現兩極化，一半網友站在店家立場，認為顧客表現得像吝嗇鬼或貪小便宜的人；另一半則為台灣旅客抱不平，認為餐廳老闆不應該拍攝影片並侮辱他們。

他分析這次風波其實「雙方都有問題」。顧客方面，16位顧客佔用16個座位，卻只點了5道菜/披薩和3杯啤酒，確實會給餐廳帶來經濟損失，並佔用許多本來可以服務給其他顧客的座位，導致這些顧客不得不去尋找其他餐廳，「不妨設想一下，16位外國遊客來到台灣，進入一家牛肉麵餐廳，卻只點了5碗，並佔用了許多座位，這只需要一點常識。」

至於店家部分，他直指餐廳老闆拍影片並侮辱顧客，還將其發佈到社群網路上也是錯誤的，因為顧客是外國人，他們可能不了解義大利人在餐廳和披薩店的用餐習慣和文化。餐廳老闆本可向顧客解釋不便之處，並提出每人至少低消10歐元，讓他們自由點餐，「這樣一來，餐廳老闆和顧客都會滿意，事件也就不會發生了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法