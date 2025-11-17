為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    計畫拍賣納粹大屠殺文物引公憤 德國拍賣行取消活動

    2025/11/17 10:28 編譯謝宜哲／綜合報導
    在遭到納稅大屠殺倖存者的投訴後，德國取消了大屠殺文物拍賣會。圖為達浩集中營紀念館內的大衛之星。（美聯社）

    波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）16日表示，在遭到納稅大屠殺倖存者的投訴後，德國取消1場令人反感的大屠殺文物拍賣會。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，西科爾斯基在X上轉達德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）的意思。西科爾斯基稱他和瓦德福一致認為必需防止此類醜聞發生。

    在拍賣會取消的消息宣布前，納粹大屠殺倖存者呼籲德國費爾茲曼（Felzmann）拍賣行取消將在今（17）日舉行的拍賣會。該拍賣行16日上午還在其網站列出拍賣訊息，但相關訊息到下午就消失了。

    《德國新聞社》（dpa）稱，該拍賣會名為「恐怖體系」（the System of Terror），本預定在德國杜塞爾多夫（Düsseldorf）附近的諾伊斯（Neuss）舉行。拍賣會預計將有超過600件踏圖商相關文物亮相，其中包括德國集中營囚犯寫給家人的信件、蓋世太保索引卡片等。

    總部位於德國首都柏林的倖存者團體國際奧斯維辛委員會（Auschwitz Committee）執行副總裁霍伊布納（Christoph Heubner）指出，對被納粹迫害倖存者來說，此拍賣會是厚顏無恥的行徑，令他們感到憤怒和無語。

    霍伊布納強調，倖存者和受害者的歷史以及苦難，被用於牟取商業利益。他聲稱，委員會敦促費爾茲曼拍賣行負責人展現一些基本道德感，將該拍賣會取消。

