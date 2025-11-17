為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    旅日必備！ 日本團隊公布AI預測「遇熊風險地圖」網站

    2025/11/17 11:33 即時新聞／綜合報導
    日本上智大學團隊近日在網站上公布了使用人工智慧製作的「遭遇熊AI預測地圖」。圖為秋田縣預測畫面。（圖擷自遭遇熊AI預測地圖網站）

    日本天主教大學上智大學研究團隊近日在網站上公布了使用人工智慧（AI）製作的地圖「遭遇熊AI預測地圖」，可預測札幌市和秋田縣等19個地區遇到熊的機率。由於熊頻頻在各地市區出沒，且襲擊人類的情況不斷發生，預測地圖旨在提醒遊客、居民和地方政府多加注意，防止人與熊接近。

    共同社報導，上智大學副教授、資料科學專家深澤佑介等人根據過去1至3年熊出沒的資訊和森林等環境條件、公路配置、人口分布等因素，發展出使用AI預測人遭遇熊風險的方法。

    結果顯示，在山腳、熊容易藏身或移動的河邊、山間公路、老化嚴重地區的風險較高。團隊利用此方法製作了預測地圖，把每方圓1公里遭遇熊的機率從低到高分為5個等級，並以顏色區分，自10月20日起對外公開。

    上述19個地區為札幌市、青森縣、盛岡市、秋田縣、山形縣、宮城縣、福島縣、新潟縣、長野縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、東京都、山梨縣、富山縣、石川縣、福井縣、岐鮜縣、東京都、山梨縣、富山縣、石川縣、福井縣、岐鮜縣、東京京都省。

