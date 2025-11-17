福特號航艦進駐加勒比海 川普稱美可能與委內瑞拉總統討論

美國總統川普表示，美國可能與委內瑞拉總統馬杜羅進行一些討論。（路透）

美國總統川普16日表示，美國可能與委內瑞拉總統馬杜羅進行一些討論。與此同時美國「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）抵達加勒比海，讓美國進一步加強在委內瑞拉附近的軍事存在。

根據《美聯社》報導，川普16日談到可能與馬杜羅進行討論，但未透露可能會討論的細節，僅稱委內瑞拉方面希望對話。

請繼續往下閱讀...

當記者詢問馬杜羅希望對話是什麼意思時，川普回說「什麼意思？你告訴我，我不知道。（What does it mean? You tell me, I don’t know.）」幾分鐘過後，川普補充說「我會和任何人對話。我們拭目以待。」

與此同時美國海軍在聲明中宣布，「福特號」航艦和其他軍艦抵達加勒比海，標誌著美國政府禁毒行動的重要階段，但外界普遍認為這是對馬杜羅不斷升級的施壓策略。

「福特號」航艦到達加勒比海，標誌著美國完成在該地區大規模軍事集結。除了該航母外，「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）還包括近10艘海軍艦艇和約1萬2000名官兵。

值得注意的是，美軍大規模集結正值其與千里達及托巴哥舉行聯合演習之際，且該島國距離委內瑞拉最近處僅11公里。千里達及托巴哥官員指出，軍隊已與美軍進行聯合訓練演習，演習將持續近1週的時間。

另外委內瑞拉政府尚未對川普稱美國將與馬杜羅進行討論一事做出回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法